В Киеве отремонтируют Центральный ж/д вокзал: как он будет выглядеть (фото)

Вокзал в Киеве (фото: РБК-Украина)

В Киеве проведут реконструкцию Центрального железнодорожного вокзала

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве отремонтируют и выглядеть он будет совершенно по-другому. Там не будет стихийной торговли и неправильно припаркованных автомобилей. Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

По словам главы УЗ, в ближайшее время на Prozorro выберут партнера, который возьмет в аренду более 10 тысяч квадратных метров торговых площадей центрального железнодорожного вокзала Киева.

Так будет выглядеть центральный железнодорожный вокзал (фото: facebook.com/Kravtsov.Evg)

Торговые точки, которые мешают пассажирам или портят интерьер, уберут навсегда, а вместо них появятся коммерциализированные площади.

По подсчетам компании, обустройство новых торговых мест обойдется потенциальному арендатору примерно в 70 миллионов гривен. В Укрзализныце считают, что такой подход позволит реконструировать вокзал изнутри и значительно увеличить доходные поступления компании.

"Далее, следующим этапом, планируем реконструировать привокзальные площади, передать часть площадей в концессию, и на базе железнодорожного вокзала появится торгово-развлекательный центр", - сообщил Кравцов.

В Киеве проведут реконструкцию жд вокзала (фото: facebook.com/Kravtsov.Evg)