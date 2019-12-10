В Киеве отремонтируют Центральный ж/д вокзал: как он будет выглядеть (фото)

В Киеве проведут реконструкцию Центрального железнодорожного вокзала
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве отремонтируют и выглядеть он будет совершенно по-другому. Там не будет стихийной торговли и неправильно припаркованных автомобилей. Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.
По словам главы УЗ, в ближайшее время на Prozorro выберут партнера, который возьмет в аренду более 10 тысяч квадратных метров торговых площадей центрального железнодорожного вокзала Киева.
Так будет выглядеть центральный железнодорожный вокзал (фото: facebook.com/Kravtsov.Evg)
Торговые точки, которые мешают пассажирам или портят интерьер, уберут навсегда, а вместо них появятся коммерциализированные площади.
По подсчетам компании, обустройство новых торговых мест обойдется потенциальному арендатору примерно в 70 миллионов гривен. В Укрзализныце считают, что такой подход позволит реконструировать вокзал изнутри и значительно увеличить доходные поступления компании.
"Далее, следующим этапом, планируем реконструировать привокзальные площади, передать часть площадей в концессию, и на базе железнодорожного вокзала появится торгово-развлекательный центр", - сообщил Кравцов.
В Киеве проведут реконструкцию жд вокзала (фото: facebook.com/Kravtsov.Evg)