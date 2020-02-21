Укрзализныця ограничила льготы миллионам украинцев: что произошло

Укрзализныця приостановила продажу билетов со скидкой для студентов, которые являются едва ли не самыми главными пользователями услуг перевозчика. Это ограничение коснется только тех, кто захочет купить билеты онлайн. С чем связаны такие меры и когда снова заработает услуга - в материале Styler.

Отметим, что в украинских вузах учится более полутора миллионов студентов, которые имеют право на 50-% скидку при покупке билетов.

Связано такое ограничение с техническими работами, которые проводятся в реестре Министерства образования. Оно будет действовать в период с 17:00 21 февраля по 15:00 23 февраля при покупке билетов через онлайн-сервисы.

Чтобы воспользоваться положенной по закону льготой, студенты могут приобрести билеты на поезд в железнодорожных кассах.

"Приносим извинения за временные неудобства", - написали в сообщении ведомства.

Укрзализныця остановила продажу льготных билетов (скрин: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

К слову, Укрзализныця анонсировала внедрение интернета во всех поездах "Интерсити". Wi-Fi должен появиться в украинских экспрессах уже до конца 2020 года.