"Укрзализныця" назвала самые популярные направления на майские праздники

В УЗ назвали 5 самых популярных рейсов дальнего следования на первый майский выходной, билеты на которые приобрели уже более 5 тысяч украинцев:

Лисичанск-Ужгород

Львов-Бахмут

Одесса-Константиновка

Хмельницкий-Лисичанск

Одесса-Ковель

В поездах, курсирующих на этих направлениях, стремительно заканчиваются свободные места. А именно, спрос вырос на 23%.

В "Укрзализныце" также заявили, что компания продолжает готовить весь доступный подвижной состав, чтобы все желающие могли безопасно и комфортно провести первые майские выходные.