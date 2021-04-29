"Укрзализныця" назвала самые популярные направления на майские праздники

В "Укрзализныце" заявили о всплеске заинтересованности пассажиров в путешествиях во время майских праздников. Так, спрос на билеты 30 апреля оказался на 23% выше среднего значения с начала года.
Об этом рассказали в "Сніданку з 1+1".
В УЗ назвали 5 самых популярных рейсов дальнего следования на первый майский выходной, билеты на которые приобрели уже более 5 тысяч украинцев:
В поездах, курсирующих на этих направлениях, стремительно заканчиваются свободные места. А именно, спрос вырос на 23%.
В "Укрзализныце" также заявили, что компания продолжает готовить весь доступный подвижной состав, чтобы все желающие могли безопасно и комфортно провести первые майские выходные.
Как сообщали ранее, "Укрзализныця" увеличило количество дополнительных поездов на время Пасхи и майских праздников. Всего было введено 17 дополнительных поездов.
Кроме этого сообщалось, что к майским праздникам УЗ добавила поезд "Интерсити +" Киев-Харьков.
Еще "Укрзализныця" восстанавливает полноценное движение поездов практически во всех областях. Сейчас запрет высадки и посадки пассажиров действует только в Житомирской области.