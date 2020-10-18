Укрзализныця назвала города, в которых закрывает продажу билетов

Укрзализныця приняла решение с завтрашнего дня, 19 октября, закрыть продажу билетов на девяти станциях из-за того, что некоторые города попали в "красную" зону карантина.

С 00:01 понедельника прекратится продажа билетов из железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко. Об этом сообщает Укрзализныця.

Продажа билетов прекратится на следующие поезда

Станция Ивано-Франковск:

№ 1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;

№ 7/8 Киев – Черновцы;

№ 15/16 Харьков – Рахов;

№ 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

№ 136/135 Одесса – Черновцы;

№ 217/218 Киев – Рахов;

№ 702/701 Львов – Черновцы;

№ 749/750 Киев – Ивано-Франковск.

Станция Дубно:

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск;

№ 743/744 Дарница – Львов.

Станция Здолбунов:

№ 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель – Киев;

№ 122/121 Николаев – Киев.

Станция Тернополь:

№ 12/11 Львов – Одесса;

№ 21/22 Харьков – Трускавец;

№ 41/42 Днепр – Трускавец;

№ 49/50 Киев – Трускавец;

№ 81/82 Киев – Ужгород;

№ 86/85 Львов – Новоолексiивка;

№ 108/107 Одесса – Ужгород;

№ 110/109 Львов – Херсон;

№ 136/135 Одесса – Черновцы;

№ 715/716 Киев – Львов.

Станция Хмельницкий:

№ 12/11 Львов – Одесса;

№ 21/22 Харьков – Трускавец;

№ 41/42 Днепр – Трускавец;

№ 49/50 Киев – Трускавец;

№ 81/82 Киев – Ужгород;

№ 86/85 Львов – Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса – Ужгород;

№ 110/109 Львов – Херсон;

№ 118/117 Черновцы – Киев;

№ 136/135 Одесса – Черновцы;

№ 715/716 Киев – Львов;

№ 769/770 Киев – Каменец-Подольский;

№ 772/771 Хмельницкий – Киев.

Станция Славута-1:

№ 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск;

№ 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель – Киев;

№ 122/121 Николаев – Киев.

Станция Волочиск:

№ 108/107 Одесса – Ужгород;

№ 110/109 Львов – Херсон;

№ 136/135 Одесса – Черновцы.

Станция Дунаевцы:

№ 118/117 Черновцы – Киев;

№ 769/770 Киев – Каменец-Подольский;

Станция им. Т.Шевченко:

№ 12/11 Киев – Новоалексеевка;

№ 41/42 Днепр – Трускавец;

№ 72/71 Запорожье – Киев;

НР 76/75 Кривой Рог – Киев;

НР 84/83 Мариуполь – Киев;

№ 86/85 Львов – Новоалексеевка;

№ 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

НР 102/101 Киев – Херсон;

№ 110/109 Львов – Херсон;

НР 116/115 Киев – Бердянск;

№ 122/121 Николаев – Киев;

НР 136/135 Киев – Покровск;

НР 732/731 Киев – Запорожье;

НР 734/733 Киев – Покровск;

НР 782/781 Черкассы – Киев.

Данные поезда проследуют через эти станции без посадки пассажиров. Такие правила будут действовать до урегулирования ситуации. При этом высадка пассажиров будет проводиться в установленном порядке

Если пассажир откажется от поездки до отправления поезда и не позднее одного часа после его отправления со станции, которая указана в проездном документе, Укрзализныця обещает вернуть полную стоимость билета.

При этом в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее одного часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, Укрзализныця обещает вернуть полную стоимость билета.

Напомним, Укрзализныця запускает новую услугу, которая должна побороть очереди в кассах.

Ранее Укразализныця попала в новый скандал из-за потопа.