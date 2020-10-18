Укрзализныця назвала города, в которых закрывает продажу билетов

Укрзализныця приняла решение с завтрашнего дня, 19 октября, закрыть продажу билетов на девяти станциях из-за того, что некоторые города попали в "красную" зону карантина.
С 00:01 понедельника прекратится продажа билетов из железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко. Об этом сообщает Укрзализныця.
Продажа билетов прекратится на следующие поезда
Станция Ивано-Франковск:
- № 1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;
- № 7/8 Киев – Черновцы;
- № 15/16 Харьков – Рахов;
- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
- № 136/135 Одесса – Черновцы;
- № 217/218 Киев – Рахов;
- № 702/701 Львов – Черновцы;
- № 749/750 Киев – Ивано-Франковск.
Станция Дубно:
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
- № 743/744 Дарница – Львов.
- Станция Здолбунов:
- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель – Киев;
- № 122/121 Николаев – Киев.
Станция Тернополь:
- № 12/11 Львов – Одесса;
- № 21/22 Харьков – Трускавец;
- № 41/42 Днепр – Трускавец;
- № 49/50 Киев – Трускавец;
- № 81/82 Киев – Ужгород;
- № 86/85 Львов – Новоолексiивка;
- № 108/107 Одесса – Ужгород;
- № 110/109 Львов – Херсон;
- № 136/135 Одесса – Черновцы;
- № 715/716 Киев – Львов.
Станция Хмельницкий:
- № 12/11 Львов – Одесса;
- № 21/22 Харьков – Трускавец;
- № 41/42 Днепр – Трускавец;
- № 49/50 Киев – Трускавец;
- № 81/82 Киев – Ужгород;
- № 86/85 Львов – Новоалексеевка;
- № 108/107 Одесса – Ужгород;
- № 110/109 Львов – Херсон;
- № 118/117 Черновцы – Киев;
- № 136/135 Одесса – Черновцы;
- № 715/716 Киев – Львов;
- № 769/770 Киев – Каменец-Подольский;
- № 772/771 Хмельницкий – Киев.
Станция Славута-1:
- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель – Киев;
- № 122/121 Николаев – Киев.
Станция Волочиск:
- № 108/107 Одесса – Ужгород;
- № 110/109 Львов – Херсон;
- № 136/135 Одесса – Черновцы.
Станция Дунаевцы:
- № 118/117 Черновцы – Киев;
- № 769/770 Киев – Каменец-Подольский;
Станция им. Т.Шевченко:
- № 12/11 Киев – Новоалексеевка;
- № 41/42 Днепр – Трускавец;
- № 72/71 Запорожье – Киев;
- НР 76/75 Кривой Рог – Киев;
- НР 84/83 Мариуполь – Киев;
- № 86/85 Львов – Новоалексеевка;
- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
- НР 102/101 Киев – Херсон;
- № 110/109 Львов – Херсон;
- НР 116/115 Киев – Бердянск;
- № 122/121 Николаев – Киев;
- НР 136/135 Киев – Покровск;
- НР 732/731 Киев – Запорожье;
- НР 734/733 Киев – Покровск;
- НР 782/781 Черкассы – Киев.
Данные поезда проследуют через эти станции без посадки пассажиров. Такие правила будут действовать до урегулирования ситуации. При этом высадка пассажиров будет проводиться в установленном порядке
Если пассажир откажется от поездки до отправления поезда и не позднее одного часа после его отправления со станции, которая указана в проездном документе, Укрзализныця обещает вернуть полную стоимость билета.
При этом в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее одного часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, Укрзализныця обещает вернуть полную стоимость билета.
Напомним, Укрзализныця запускает новую услугу, которая должна побороть очереди в кассах.
Ранее Укразализныця попала в новый скандал из-за потопа.