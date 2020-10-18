Укрзалізниця назвала міста, в яких закриває продаж квитків

Укрзалізниця прийняла рішення з завтрашнього дня, 19 жовтня, закрити продаж квитків на дев'яти станціях через те, що деякі міста потрапили в "червону" зону карантину.

З 00:01 понеділка припиниться продаж квитків із залізничних станцій Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, їм. Т. Шевченка. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Продаж квитків припиниться на наступні поїзди

Станція Івано-Франківськ:

№ 1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ;

№ 7/8 Київ – Чернівці;

№ 15/16 Харків – Рахів;

№ 43/44 Івано-Франківськ – Київ;

№ 136/135 Одеса – Чернівці;

№ 217/218 Київ – Рахів;

№ 702/701 Львів – Чернівці;

№ 749/750 Київ – Івано-Франківськ.

Станція Дубно:

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№ 743/744 Дарниця – Львів.

Станція Здолбунів:

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель – Київ;

№ 122/121 Миколаїв – Київ.

Станція Тернопіль:

№ 12/11 Львів – Одеса;

№ 21/22 Харків – Трускавець;

№ 41/42 Дніпро – Трускавець;

№ 49/50 Київ – Трускавець;

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 86/85 Львів – Новоолексіївка;

№ 108/107 Одеса – Ужгород;

№ 110/109 Львів – Херсон;

№ 136/135 Одеса – Чернівці;

№ 715/716 Київ – Львів.

Станція Хмельницький:

№ 12/11 Львів – Одеса;

№ 21/22 Харків – Трускавець;

№ 41/42 Дніпро – Трускавець;

№ 49/50 Київ – Трускавець;

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 86/85 Львів – Новоолексіївка;

№ 108/107 Одеса – Ужгород;

№ 110/109 Львів – Херсон;

№ 118/117 Чернівці – Київ;

№ 136/135 Одеса – Чернівці;

№ 715/716 Київ – Львів;

№ 769/770 Київ – Кам'янець-Подільський;

№ 772/771 Хмельницький – Київ

Станція Славута-1:

№ 43/44 Івано-Франківськ – Київ;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель – Київ;

№ 122/121 Миколаїв – Київ.

Станція Волочиськ:

№ 108/107 Одеса – Ужгород;

№ 110/109 Львів – Херсон;

№ 136/135 Одеса – Чернівці.

Станція Дунаївці:

№ 118/117 Чернівці – Київ;

№ 769/770 Київ – Кам'янець-Подільський;

Станція їм. Т.Шевченко:

№ 12/11 Київ – Новоолексіївка;

№ 41/42 Дніпро – Трускавець;

№ 72/71 Запоріжжя – Київ;

НР 76/75 Кривій Ріг – Київ;

НР 84/83 Маріуполь – Київ;

№ 86/85 Львів – Новоолексіївка;

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

НР 102/101 Київ – Херсон;

№ 110/109 Львів – Херсон;

НР 116/115 Київ – Бердянськ;

№ 122/121 Миколаїв – Київ;

НР 136/135 Київ – Покровськ;

НР 732/731 Київ – Запоріжжя;

НР 734/733 Київ – Покровськ;

НР 782/781 Черкаси – Київ

Дані потяги проїдуть через ці станції без посадки пасажирів. Такі правила діятимуть до врегулювання ситуації. При цьому висадка пасажирів буде проводитися в установленому порядку

Якщо пасажир відмовиться від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше однієї години після його відправлення зі станції, яка зазначена в проїзному документі, Укрзалізниця обіцяє повернути повну вартість квитка.

При цьому у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше однієї години після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, Укрзалізниця обіцяє повернути повну вартість квитка.

Нагадаємо, Укрзалізниця запускає нову послугу, яка повинна подолати черги в касах.

Раніше Укрзалізниця потрапила в новий скандал через потоп.