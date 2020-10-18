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Укрзализныця назвала города, в которых закрывает продажу билетов

Воскресенье 18 октября 2020 20:24
Укрзализныця назвала города, в которых закрывает продажу билетов
Поезд (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця решила закрыть продажу билетов в некоторых городах

Укрзализныця приняла решение с завтрашнего дня, 19 октября, закрыть продажу билетов на девяти станциях из-за того, что некоторые города попали в "красную" зону карантина.

С 00:01 понедельника прекратится продажа билетов из железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко. Об этом сообщает Укрзализныця.

Продажа билетов прекратится на следующие поезда

Станция Ивано-Франковск:

  • № 1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;
  • № 7/8 Киев – Черновцы;
  • № 15/16 Харьков – Рахов;
  • № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
  • № 136/135 Одесса – Черновцы;
  • № 217/218 Киев – Рахов;
  • № 702/701 Львов – Черновцы;
  • № 749/750 Киев – Ивано-Франковск.

Станция Дубно:

  • № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
  • № 743/744 Дарница – Львов.
  • Станция Здолбунов:
  • № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
  • № 98/97 Ковель – Киев;
  • № 122/121 Николаев – Киев.

Станция Тернополь:

  • № 12/11 Львов – Одесса;
  • № 21/22 Харьков – Трускавец;
  • № 41/42 Днепр – Трускавец;
  • № 49/50 Киев – Трускавец;
  • № 81/82 Киев – Ужгород;
  • № 86/85 Львов – Новоолексiивка;
  • № 108/107 Одесса – Ужгород;
  • № 110/109 Львов – Херсон;
  • № 136/135 Одесса – Черновцы;
  • № 715/716 Киев – Львов.

Станция Хмельницкий:

  • № 12/11 Львов – Одесса;
  • № 21/22 Харьков – Трускавец;
  • № 41/42 Днепр – Трускавец;
  • № 49/50 Киев – Трускавец;
  • № 81/82 Киев – Ужгород;
  • № 86/85 Львов – Новоалексеевка;
  • № 108/107 Одесса – Ужгород;
  • № 110/109 Львов – Херсон;
  • № 118/117 Черновцы – Киев;
  • № 136/135 Одесса – Черновцы;
  • № 715/716 Киев – Львов;
  • № 769/770 Киев – Каменец-Подольский;
  • № 772/771 Хмельницкий – Киев.

Станция Славута-1:

  • № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
  • № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
  • № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
  • № 98/97 Ковель – Киев;
  • № 122/121 Николаев – Киев.

Станция Волочиск:

  • № 108/107 Одесса – Ужгород;
  • № 110/109 Львов – Херсон;
  • № 136/135 Одесса – Черновцы.

Станция Дунаевцы:

  • № 118/117 Черновцы – Киев;
  • № 769/770 Киев – Каменец-Подольский;

Станция им. Т.Шевченко:

  • № 12/11 Киев – Новоалексеевка;
  • № 41/42 Днепр – Трускавец;
  • № 72/71 Запорожье – Киев;
  • НР 76/75 Кривой Рог – Киев;
  • НР 84/83 Мариуполь – Киев;
  • № 86/85 Львов – Новоалексеевка;
  • № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
  • НР 102/101 Киев – Херсон;
  • № 110/109 Львов – Херсон;
  • НР 116/115 Киев – Бердянск;
  • № 122/121 Николаев – Киев;
  • НР 136/135 Киев – Покровск;
  • НР 732/731 Киев – Запорожье;
  • НР 734/733 Киев – Покровск;
  • НР 782/781 Черкассы – Киев.

Данные поезда проследуют через эти станции без посадки пассажиров. Такие правила будут действовать до урегулирования ситуации. При этом высадка пассажиров будет проводиться в установленном порядке

Если пассажир откажется от поездки до отправления поезда и не позднее одного часа после его отправления со станции, которая указана в проездном документе, Укрзализныця обещает вернуть полную стоимость билета.

При этом в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее одного часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, Укрзализныця обещает вернуть полную стоимость билета.

Напомним, Укрзализныця запускает новую услугу, которая должна побороть очереди в кассах.

Ранее Укразализныця попала в новый скандал из-за потопа.

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