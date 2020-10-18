Укрзалізниця назвала міста, в яких закриває продаж квитків
Неділя 18 жовтня 2020 20:24
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Потяг (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Укрзалізниця вирішила закрити продаж квитків в деяких містах
Укрзалізниця прийняла рішення з завтрашнього дня, 19 жовтня, закрити продаж квитків на дев'яти станціях через те, що деякі міста потрапили в "червону" зону карантину.
З 00:01 понеділка припиниться продаж квитків із залізничних станцій Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, їм. Т. Шевченка. Про це повідомляє Укрзалізниця.
Продаж квитків припиниться на наступні поїзди
Станція Івано-Франківськ:
- № 1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ;
- № 7/8 Київ – Чернівці;
- № 15/16 Харків – Рахів;
- № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
- № 136/135 Одеса – Чернівці;
- № 217/218 Київ – Рахів;
- № 702/701 Львів – Чернівці;
- № 749/750 Київ – Івано-Франківськ.
Станція Дубно:
- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- № 743/744 Дарниця – Львів.
- Станція Здолбунів:
- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель – Київ;
- № 122/121 Миколаїв – Київ.
Станція Тернопіль:
- № 12/11 Львів – Одеса;
- № 21/22 Харків – Трускавець;
- № 41/42 Дніпро – Трускавець;
- № 49/50 Київ – Трускавець;
- № 81/82 Київ – Ужгород;
- № 86/85 Львів – Новоолексіївка;
- № 108/107 Одеса – Ужгород;
- № 110/109 Львів – Херсон;
- № 136/135 Одеса – Чернівці;
- № 715/716 Київ – Львів.
Станція Хмельницький:
- № 12/11 Львів – Одеса;
- № 21/22 Харків – Трускавець;
- № 41/42 Дніпро – Трускавець;
- № 49/50 Київ – Трускавець;
- № 81/82 Київ – Ужгород;
- № 86/85 Львів – Новоолексіївка;
- № 108/107 Одеса – Ужгород;
- № 110/109 Львів – Херсон;
- № 118/117 Чернівці – Київ;
- № 136/135 Одеса – Чернівці;
- № 715/716 Київ – Львів;
- № 769/770 Київ – Кам'янець-Подільський;
- № 772/771 Хмельницький – Київ
Станція Славута-1:
- № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель – Київ;
- № 122/121 Миколаїв – Київ.
Станція Волочиськ:
- № 108/107 Одеса – Ужгород;
- № 110/109 Львів – Херсон;
- № 136/135 Одеса – Чернівці.
Станція Дунаївці:
- № 118/117 Чернівці – Київ;
- № 769/770 Київ – Кам'янець-Подільський;
Станція їм. Т.Шевченко:
- № 12/11 Київ – Новоолексіївка;
- № 41/42 Дніпро – Трускавець;
- № 72/71 Запоріжжя – Київ;
- НР 76/75 Кривій Ріг – Київ;
- НР 84/83 Маріуполь – Київ;
- № 86/85 Львів – Новоолексіївка;
- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- НР 102/101 Київ – Херсон;
- № 110/109 Львів – Херсон;
- НР 116/115 Київ – Бердянськ;
- № 122/121 Миколаїв – Київ;
- НР 136/135 Київ – Покровськ;
- НР 732/731 Київ – Запоріжжя;
- НР 734/733 Київ – Покровськ;
- НР 782/781 Черкаси – Київ
Дані потяги проїдуть через ці станції без посадки пасажирів. Такі правила діятимуть до врегулювання ситуації. При цьому висадка пасажирів буде проводитися в установленому порядку
Якщо пасажир відмовиться від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше однієї години після його відправлення зі станції, яка зазначена в проїзному документі, Укрзалізниця обіцяє повернути повну вартість квитка.
При цьому у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше однієї години після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, Укрзалізниця обіцяє повернути повну вартість квитка.
Нагадаємо, Укрзалізниця запускає нову послугу, яка повинна подолати черги в касах.
Раніше Укрзалізниця потрапила в новий скандал через потоп.
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