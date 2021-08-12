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УЗ продолжит маршрут поезда Киев-Харьков ко Дню Независимости: что изменится

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Киев, Четверг 12 августа 2021 18:25
УЗ продолжит маршрут поезда Киев-Харьков ко Дню Независимости: что изменится Фото: УЗ сменит маршрту поезда № 64/63 Киев-Харьков ко Дню Независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В период празднования Дня Независимости Украины "Укрзализныця" приняла решение продлить маршрут рейса № 64/63 Киев-Харьков. 20 августа поезд будет курсировать и в Константиновку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

20 августа маршрут поезда Киев-Харьков, будет изменен на Киев-Константиновка. Железнодорожный транспорт будет отправляться из столицы в 22:55 и прибывать в Константиновку в 10:20.

"Пассажирам, которые путешествуют из Константиновки в Харьков 21 августа, можно будет использовать дополнительный поезд № 264 Константиновка-Харьков, который отправится из Константиновки в 12:30 и прибудет в Харьков в 16:54", - добавляет пресс-служба.

Также, маршрут рейса № 64/63 будет изменен и 25 августа. Поезд отправится со станции Лисичанска в 17:46 и прибудет в Киев в 06:03. Время отправления из Харькова - не изменится.

"Пассажиры, которые планируют поездку из Харькова до Лисичанска на 25 августа, могут купить билеты на дополнительный поезд № 237 Киев-Лисичанск, который отправится из Харькова в 10:57 и прибудет в Лисичанск в 16:00", - отмечает пресс-служба.

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Укрзализныця Харьков Киев
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