Укрзализныця готовит приятный сюрприз: что ждать пассажирам

Укрзализныця приготовила сюрприз для украинцев (фото: facebook.com/donzaliznytsia)

Укрзализныця приготовила для пассажиров приятную новость

Укрзализныця пустит перед Новым годом дополнительные поезда, которые смогут доставить украинских пассажиров в нужные места. Также ведомство удлинило несколько популярных маршрутов. Всего накануне праздничных дней добавят 19 дополнительных поездов и удлинят семь направлений. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

Всего на период зимних праздников Укрзализныця планирует назначить 35 дополнительных поездов.

Проездные документы можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.

В частности, назначены следующие дополнительные поезда:

Напомним, что Укрализныця подверглась критике из-за низкого уровня сервиса в фирменном поезде с дорогими билетами.