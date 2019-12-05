Укрзализныця готовит приятный сюрприз: что ждать пассажирам

Укрзализныця приготовила для пассажиров приятную новость
Укрзализныця пустит перед Новым годом дополнительные поезда, которые смогут доставить украинских пассажиров в нужные места. Также ведомство удлинило несколько популярных маршрутов. Всего накануне праздничных дней добавят 19 дополнительных поездов и удлинят семь направлений. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.
Всего на период зимних праздников Укрзализныця планирует назначить 35 дополнительных поездов.
Проездные документы можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.
В частности, назначены следующие дополнительные поезда:
Напомним, что Укрализныця подверглась критике из-за низкого уровня сервиса в фирменном поезде с дорогими билетами.