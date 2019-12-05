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Укрзализныця готовит приятный сюрприз: что ждать пассажирам

STYLERЖизнь    05.12.2019 - 17:35
Укрзализныця готовит приятный сюрприз: что ждать пассажирам
Укрзализныця приготовила сюрприз для украинцев (фото: facebook.com/donzaliznytsia)

Укрзализныця приготовила для пассажиров приятную новость

Укрзализныця пустит перед Новым годом дополнительные поезда, которые смогут доставить украинских пассажиров в нужные места. Также ведомство удлинило несколько популярных маршрутов. Всего накануне праздничных дней добавят 19 дополнительных поездов и удлинят семь направлений. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

Всего на период зимних праздников Укрзализныця планирует назначить 35 дополнительных поездов.

Проездные документы можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.

В частности, назначены следующие дополнительные поезда:

Укрзализныця готовит приятный сюрприз: что ждать пассажирамУкрзализныця готовит приятный сюрприз: что ждать пассажирамУкрзализныця готовит приятный сюрприз: что ждать пассажирам

Напомним, что Укрализныця подверглась критике из-за низкого уровня сервиса в фирменном поезде с дорогими билетами.

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Новости Украины Укрзализныця
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