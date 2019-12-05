Укрзалізниця готує приємний сюрприз: що чекати пасажирам

Укрзалізниця приготувала сюрприз для українців (фото: facebook.com/donzaliznytsia)

Укрзалізниця приготувала для пасажирів приємну новину

Укрзалізниця пустить перед Новим роком додаткові поїзди, які зможуть доставити українських пасажирів в потрібні місця. Також відомство подовжило кілька популярних маршрутів. Всього напередодні святкових днів додано 19 додаткових поїздів і також подовжать сім напрямків. Про це поінформувала прес-служба відомства.

Лише на період зимових свят Укрзалізниця планує призначити 35 додаткових поїздів.

Проїзні документи можна придбати онлайн або у залізничних касах.

Зокрема, призначено такі додаткові потяги:

Нагадаємо, що Укрзалізниця зазнала критики з-за низького рівня сервісу у фірмовому поїзді з дорогими квитками.