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Укрзализныця запустила дополнительные поезда: куда можно уехать

STYLERЖизнь    26.10.2019 - 11:55
Укрзализныця запустила дополнительные поезда: куда можно уехать
Вокзал в Одессе (фото: twitter.com/uz_gov_ua)

Укрзализниця добавила несколько поездов по самым популярным направлениям

Укрзализныця пустила новые поезда на осенние каникулы 2019. Новые рейсы будут курсировать в самых популярных направлениях между крупными городами Украины. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Проездные документы можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах. Как сообщается, в осенние каникулы будут добавлены рейсы как минимум в 18 направлениях:

  • Поезд № 162/161 Николаев-Киев будет курсировать в Киев 2 ноября. В Николаев отправится 3 ноября.
  • Поезд № 168 Львов-Одесса отправится в рейсы в обоих направлениях 26 октября и 3 ноября.
  • Поезд № 192/191 Львов-Киев будет курсировать в обоих направлениях 26 октября и 3 ноября.
  • Поезд № 205 Покровск-Харьков будет курсировать в обоих направлениях 26 октября, 1 и 3 ноября.
  • Поезд № 217/218 Киев-Рахов 25 октября и 1 ноября будет курсировать до Рахова. В обратном направлении - 27 октября и 2 ноября.

Укрзализныця запустила дополнительные поезда: куда можно уехать

Иллюстративное фото (facebook.com/donzaliznytsia)

  • Поезд № 237 Днепр-Киев отправится в обоих направлениях 25 октября и 3 ноября.
  • Поезд № 242/241 Одесса-Днепр с 17 октября по 3 ноября будет курсировать через день, в направлении Днепра (кроме 1 ноября), с 16 октября по 1 ноября - через день в Одессу.
  • Поезд № 252/251 Одесса-Днепр-Харьков будет иметь рейсы 25 октября, 1 и 3 ноября. Обратно отправится 26 октября и 2 ноября.
  • Поезд № 268/267 Ковель-Киев будет курсировать 27, 29, 31 октября, 3 ноября. Рейсы обратно состоятся 28, 30 октября и 1 ноября.

Напомним, что Укрализныця подверглась критике из-за низкого уровня сервиса в фирменном поезде с дорогими билетами.

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