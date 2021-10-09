Укрзализныця будет кормить пассажиров по-новому: фото и цена новых ланч-боксов

Укрзализныця обновила меню в поездах "Интерсити". Уже с 1 ноября пассажирам будут предлагать ланч-боксы на любой вкус.

Как изменится меню в поездах УЗ и сколько придется заплатить за ужин или обед в поезде - читайте в нашем материале ниже.

Что известно про новые ланч-боксы в "Интерсити"

Известно, что для покупки будут доступны три меню - мясное, детское и вегетарианское.

Мясной ланч-бокс будет содержать основное блюдо (куриное филе в соусе карри с миксом булгура, мини-вермишелью с зеленым горошком и морковью) и закуску (жареные шампиньоны с луком и тертым сыром).

Детский ланч-боксо будет с омлетом и мини-сосисками, сыром "Чеддер" в сочетании с зеленым горошком, кукурузой с тертым сыром в сливочном соусе и десертом - пирожным "Шарлотт" с яблоками.

Вегетарианский ланч-бокс - это фалафель на подушке из хумуса со шпинатом, вялеными томатами и шампиньонами, а также жареная морковь в кисло-сладком чили соусе.

Вы можете обратить внимание на то, что из взрослых обедов убрали десерты. Это сделано для того, чтобы увеличить порции.

Зато в детском меню может появиться... игрушка. Но это не точно.

Ориентировочно любой из трех ланч-боксов будет стоить около 145 грн.

"Новое меню, скорее всего, подорожает на 5 грн. Существенных изменений стоимости не будет точно", - рассказали нам представители УЗ.

Пассажиры смогут купить их как во время оформления билета, так и непосредственно в поезде - в вагонах WOG Cafe.

Новые ланч-боксы в поездах УЗ появятся с 1 ноября (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)