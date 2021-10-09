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Укрзалізниця годуватиме пасажирів по-новому: фото і ціна нових ланч-боксів

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Субота 09 жовтня 2021 21:20
Укрзалізниця годуватиме пасажирів по-новому: фото і ціна нових ланч-боксів УЗ годуватиме українців по-новому (колаж Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Укрзалізниця оновила меню в поїздах "Інтерсіті". Вже з 1 листопада пасажирам пропонуватимуть ланч-бокси на будь-який смак.

Як зміниться меню в поїздах УЗ і скільки доведеться заплатити за вечерю або обід в поїзді - читайте в нашому матеріалі нижче.

Що відомо про нові ланч-бокси в "Інтерсіті"

Відомо, що для покупки будуть доступні три меню - м'ясне, дитяче і вегетаріанське.

М'ясний ланч-бокс буде містити основне блюдо (куряче філе в соусі каррі з міксом булгура, міні-вермішеллю з зеленим горошком і морквою) і закуску (смажені печериці з цибулею і тертим сиром).

Дитячий ланч-боксо буде з омлетом і міні-сосисками, сиром "Чеддер" в поєднанні з зеленим горошком, кукурудзою з тертим сиром у вершковому соусі і десертом - тістечком "Шарлотт" з яблуками.

Вегетаріанський ланч-бокс - це фалафель на подушці з хумусу зі шпинатом, в'яленими томатами і печерицями, а також смажена морква в кисло-солодкому соусі чилі.

Ви можете звернути увагу на те, що з дорослих обідів прибрали десерти. Це зроблено для того, щоб збільшити порції.

Зате в дитячому меню може з'явитися... іграшка. Але це не точно.

Орієнтовно будь-який з трьох ланч-боксів коштуватиме близько 145 грн.

"Нове меню, скоріше за все, подорожчає на 5 грн. Суттєвих змін вартості не буде точно", - розповіли нам представники УЗ.

Пасажири зможуть купити їх як під час оформлення квитка, так і безпосередньо в поїзді - у вагонах WOG Cafe.

Укрзалізниця годуватиме пасажирів по-новому: фото і ціна нових ланч-боксівУкрзалізниця годуватиме пасажирів по-новому: фото і ціна нових ланч-боксівУкрзалізниця годуватиме пасажирів по-новому: фото і ціна нових ланч-боксівУкрзалізниця годуватиме пасажирів по-новому: фото і ціна нових ланч-боксівУкрзалізниця годуватиме пасажирів по-новому: фото і ціна нових ланч-боксів

Нові ланч-бокси в поїздах УЗ з'являться з 1 листопада (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Читайте також про те, в які країни можна виїхати з України на поїзді.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця не підніматиме ціни на квитки у 2022 році

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