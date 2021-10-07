ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В какие страны можно выехать из Украины на поезде: перечень маршрутов

Новина українською →
Киев, Четверг 07 октября 2021 14:29
В какие страны можно выехать из Украины на поезде: перечень маршрутов Фото: на поезде можно попасть из Украины в несколько стран (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Илона Свиридова

В расписании "Укрзализныци" на сегодня есть 14 международных маршрутов. Большинство из них - в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию "Укрзализныци", доступную на ее официальном Telegram-канале.

Сообщается, что в расписании есть следующие маршруты, которые обслуживает УЗ:

  • № 31/32 Киев - Минск - Вильнюс - Рига
  • Беспересадочные вагоны № 21/431, № 22/432 Киев - Вена курсируют круглогодично ежедневно, 23/433 Киев - Вена курсирует в дни повышенного пассажиропотока в составах поездов № 749/145/32519/140-147/32510/146/750.
  • № 19/20, 27/28 Львов - Пшемысль
  • № 36/35 Одесса - Пшемысль
  • № 51/52 Львов - Вроцлав, с беспересадочным вагоном Киев - Вроцлав, который курсирует в составе поездов № 749/51-52/750 с переприцепкой на станции Львов
  • № 67/68 Киев - Варшава
  • № 90/89, 705/706, 715/716 Киев - Пшемысль

Маршруты, которые обслуживают зарубежные железнодорожные компании:

  • № 34/33 Будапешт - Мукачево
  • № 32510/32519, № 32520/32529, № 32530/32539, № 32516/32513, № 32526/32523, № 32518, № 32549 Захонь - Чоп
  • № 32512/32517 Захонь - Мукачево/Чоп - Захонь
  • № 32521 Мукачево - Захонь
  • № 960/961, № 962/963 Кошице - Мукачево
  • № 8860/8863 Чиерна над Тисой - Чоп
  • № 8861/8862 Кошице - Чоп

Также сообщается, что в новом графике движения предусмотрено курсирование двух пар новых поездов:

  • № 19/20 Львов - Пшемысль
  • № 27/28 Львов - Пшемысль

Напомним, железнодорожное сообщение с Польшей возобновится только 10 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
Объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе
Объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе
DAILY
Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями
Милан Лелич, Владислав Красинский Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями