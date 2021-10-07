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"Укрзализныця" не будет поднимать цены на билеты в 2022 году

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Киев, Четверг 07 октября 2021 12:49
"Укрзализныця" не будет поднимать цены на билеты в 2022 году Фото: билеты на поезда пока не будут дорожать (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

"Укрзализныця" не планирует поднимать цены на билеты для пассажиров в следующем году. Кроме того, возможно, появятся некоторые промо-тарифы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью директора филиала "Пассажирская компания" УЗ Александра Перцовского для "Интерфакс-Украина".

"Пока таких решений (о повышении цен на билеты в 2022 году, - ред.) нет. Мы и в этом году индексировали очень плавно. Не одномоментно, а в привязке к индексу потребительских цен и растянув на весь год. Отдельные услуги планируем даже наоборот стимулировать промо-тарифами", - отметил он.

По его словам, например, с туроператорами обсуждается перевозка больших групп по скидке на массовое резервирование билетов. Также в среднесрочной перспективе может появиться практика, при которой чем раньше покупаешь билеты, тем они дешевле.

"Как вариант сделать большее разграничение и по классам. Еще мы работаем над возможностью изменения ценообразования в привязке к расстояниям", - добавил Перцовский.

Напомним, ранее "Укрзализныця" начала продажу билетов на все поезда дальнего следования через Viber и Telegram.

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Укрзализныця
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