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В Укрзализныце рассказали, как вернуть билеты на отмененные из-за военных действий рейсы

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Понедельник 28 февраля 2022 15:07
В Укрзализныце рассказали, как вернуть билеты на отмененные из-за военных действий рейсы Фото: Поезд Укрзализныци (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Светлана Мащенко

В Укрзализныце рассказали, как вернуть билеты на рейсы, которые были отменены из-за вторжения российских войск на территорию Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

"Все пассажиры, которые хотят вернуть билеты на поезд, который был отменен в связи с военными действиями, могут сделать это в претензионном порядке в течение двух месяцев с момента отправки или тогда, когда ситуация в стране стабилизируется", - заявили в ведомстве.

О том, как будут курсировать поезда Укрзализныци по состоянию на 28 февраля. Смотрите по ссылке здесь.

Правила возврата билетов также можно найти на официальном сайте Укрзализныци.

Ранее сообщалось, что УЗ призывает Европу и Азию прекратить железнодорожные перевозки из РФ.

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