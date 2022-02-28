В Укрзализныце рассказали, как вернуть билеты на отмененные из-за военных действий рейсы

В Укрзализныце рассказали, как вернуть билеты на рейсы, которые были отменены из-за вторжения российских войск на территорию Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци .

"Все пассажиры, которые хотят вернуть билеты на поезд, который был отменен в связи с военными действиями, могут сделать это в претензионном порядке в течение двух месяцев с момента отправки или тогда, когда ситуация в стране стабилизируется", - заявили в ведомстве.

О том, как будут курсировать поезда Укрзализныци по состоянию на 28 февраля. Смотрите по ссылке здесь.

Правила возврата билетов также можно найти на официальном сайте Укрзализныци.