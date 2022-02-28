В Укрзалізниці розповіли, як повернути квитки на скасовані через воєнні дії рейси

В Укрзалізниці розповіли, як повернути квитки на рейси, що були скасовані через вторгнення російських військ на територію України.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці .

"Всі пасажири, які хочуть повернути квитки на поїзд, який був скасовуваний у зв'язку з воєнними діями, можуть зробити це в претензійному порядку протягом двох місяців з моменту відправки, або тоді, коли ситуація в країні стабілізується", - заявили у відомстві.

Про те, як будуть курсувати поїзди Укрзалізниці станом на 28 лютого. Дивіться за посиланням тут.

Правила повернення квитків також можна знайти на офіційному сайті Укрзалізниці.