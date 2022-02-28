ru ua
Пн, 28 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Укрзалізниці розповіли, як повернути квитки на скасовані через воєнні дії рейси

Новость на русском →
Понеділок 28 лютого 2022 15:07
В Укрзалізниці розповіли, як повернути квитки на скасовані через воєнні дії рейси Фото: Поїзд Укрзалізниці (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Світлана Мащенко

В Укрзалізниці розповіли, як повернути квитки на рейси, що були скасовані через вторгнення російських військ на територію України.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

"Всі пасажири, які хочуть повернути квитки на поїзд, який був скасовуваний у зв'язку з воєнними діями, можуть зробити це в претензійному порядку протягом двох місяців з моменту відправки, або тоді, коли ситуація в країні стабілізується", - заявили у відомстві.

Про те, як будуть курсувати поїзди Укрзалізниці станом на 28 лютого. Дивіться за посиланням тут.

Правила повернення квитків також можна знайти на офіційному сайті Укрзалізниці.

Раніше повідомлялось, що УЗ закликає Європу та Азію припинити залізничні перевезення з РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
LITE
Найкращі Instagram-акаунти фотографів, які чесно показують війну в Україні
Найкращі Instagram-акаунти фотографів, які чесно показують війну в Україні