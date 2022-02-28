Укрзализныця обновила график поездов на 28 февраля
Укрзализныця возвращается к системному формированию графика движения. В ведомстве сообщили, что из-за военного положения и ограничений комендантского часа, некоторые рейсы изменены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
График может изменяться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того, Укрзализныця будет добавлять эвакуационные рейсы по мере необходимости.
На 28 февраля запланированы следующие рейсы по ст. Киев:
016 РАХОВ-ХАРЬКОВ 01.56
022 ТРУСКАВЕЦ-ХАРЬКОВ 02.50
002 КОНСТАНТИНОВКА -ИВАНО-ФРАНКОВСК 04.02
260 ВОРОХТА-КИЕВ 04.21
114, 142 ЛЬВОВ-ЛИМАН 06.23
715 КИЕВ ПАС-ЛЬВОВ 06.50
722 КИЕВ ПАС-ХАРЬКОВ-ПАСС 09:00 (ст. Дарница 09:22)
738 КИЕВ ПАС-ЗАПОРОЖЬЕ 11.50
045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСК 12.06
114, 142 ЛИМАН-ЛЬВОВ 13.34
749 КИЕВ ПАС -ИВАНО-ФРАНКИВСК 14.07
769 КИЕВ ПАС -КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14.25
055 КИЕВ ПАС-РАХОВ 15.02
013 КИЕВ ПАС-СОЛОТВИНО 17.12
740 КИЕВ ПАС-КР.РОГ ГОЛ 17.22
790 КИЕВ ПАС - КРОПИВНИЦКИЙ 17.42
792 КИЕВ ПАС-КРЕМЕНЧУГ 17.42
726 КИЕВ ПАС-ХАРЬКОВ-ПАСС 18.03
081 КИЕВ ПАС -УЖГОРОД 18.30
067 КИЕВ ПАС-ВАРШАВА ВС 18.48
Дополнительно назначено:
715 КИЕВ ПАС-ЛЬВОВ 20.00
Кроме того, в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы в Закарпатье, на Волынь и Буковину с возможностью хабовой пересадки в Румынию, Венгрию и Польшу.
Расписание поездов по ст. Харьков в сутки 28 февраля будет выглядеть следующим образом:
114, 142 ЛИМАН-ЛЬВОВ 04.11
138 ХМЕЛЬНИЦКИЙ-ЛИМАН 08.20
046 КРАМАТОРСК-УЖГОРОД 12.36
723 ХАРЬКОВ-ПАСС-КИЕВ ПАС 15.00
114, 142 ЛЬВОВ-ЛИМАН 14.39
015 ХАРЬКОВ-ПАСС-РАХОВ 15.09
077 ХАРЬКОВ-ПАСС-МАРИУПОЛЬ 16.23
795 ХАРЬКОВ-ПАСС-ДНЕПР-ГОЛ 19.27
021 ХАРЬКОВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦ 20.15
138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦКИЙ 21.26
007 ХАРЬКОВ-ПАСС-ОДЕССА ГОЛ. 21.43
045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСК 22.40
В то же время для улучшения обслуживания пассажиров, следующих к государственной границе Украины со странами ЕС, вместо электропоездов № 7603/7604 и № 7605/7606 сообщением Львов – Перемышль – Львов, которые отправлялись из Львова соответственно в 00:40 и 05:27, назначены электропоезда сообщением Львов – Чоп – Львов.
28 февраля поезд № 7617/7618 в 00:40 будет отправляться из Львова в Чоп и обратно, а поезд № 7619/7620 будет отправляться в 05:27. из Львова в Чоп и обратно.
Напомним, что на железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп в Захон (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов.
Дополнительный рейс в Польшу сообщением Львов-Грубешев-Замошц отправится в 08:00 с возможностью удобного трансфера в Варшаву и другие города.
Также в 13:30 запланирован рейс Львов-Хелм, идет работа над назначением удобных соединений из Ковеля в Хелм (Польша), из Ивано-Франковска и Черновцов – в Вадул-Сирет (Румыния) и дополнительные поезда из Чопа в Захон (Венгрия).
Польша и Германия гарантируют бесплатный проезд украинских беженцев рейсами железных дорог.
Обращаем внимание пассажиров, что посадка на эвакуационные рейсы Укрзализныци приоритетна для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами по направлениям, не обеспечивающим эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда.
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