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УЗ призывает Европу и Азию прекратить железнодорожные перевозки из РФ

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Понедельник 28 февраля 2022 13:38
УЗ призывает Европу и Азию прекратить железнодорожные перевозки из РФ Укрзализныця призывает Европу и Азию прекрати сообщение с Россией (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Самарук

Укрзализныця обратилась ко всем странам Европы и Азии. Призывают остановить любое взаимодействие железнодорожных администраций со страной-агрессором.

Об этом сообщили на странице Укрзализныци.

В частности, соответствующее обращение разослали в администрации всех железных дорог.

Также призвали прекратить любое взаимодействие систем и исключить РЖД из всех международных организаций.

"Русский, ты уже не можешь никуда летать, а теперь ты не сможешь никуда и ездить...Иди на х...й, русский поезд", – отметили в УЗ.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця заявила, что посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров-бесплатная.

Также мы писали, что Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Польшу.

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Укрзализныця
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