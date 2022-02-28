УЗ призывает Европу и Азию прекратить железнодорожные перевозки из РФ
Укрзализныця призывает Европу и Азию прекрати сообщение с Россией (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Укрзализныця обратилась ко всем странам Европы и Азии. Призывают остановить любое взаимодействие железнодорожных администраций со страной-агрессором.
Об этом сообщили на странице Укрзализныци.
В частности, соответствующее обращение разослали в администрации всех железных дорог.
Также призвали прекратить любое взаимодействие систем и исключить РЖД из всех международных организаций.
"Русский, ты уже не можешь никуда летать, а теперь ты не сможешь никуда и ездить...Иди на х...й, русский поезд", – отметили в УЗ.
Ранее мы сообщали, что Укрзализныця заявила, что посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров-бесплатная.
Также мы писали, что Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Польшу.