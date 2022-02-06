ru ua
Вс, 06 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Укрзализныце показали захватывающее видео монтажа "главного эскалатора страны"

Новина українською →
Киев, Воскресенье 06 февраля 2022 19:33
В Укрзализныце показали захватывающее видео монтажа "главного эскалатора страны" Коллаж РБК-Украина: Укрзализныця начала монтировать новый экскалатор на Центральном вокзале Киева
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця устанавливает на Центральном вокзале в Киеве вместо старых эскалаторов два новых мощных Heavy Duty, которые оснащены современными технологиями.

Видео монтажа компания опубликовала на своей странице в Facebook.

"Хроники главного эскалатора страны: начался монтаж нового подъемника. В начале февраля стартовали работы по установке каркаса нового эскалатора", - говорится в сообщении Укрзализныци.

В компании также объяснили, что такое каркас эскалатора. Подъемник состоит из различных элементов, включая лестницу, перила, балюстрада и т.д. Из-за большого веса всех элементов их монтаж осуществляется постепенно. Каркас представляет собой некую точку опоры для элементов подъемника.

Отметим, что Укрзализныця приступила к замене эскалатора, находящегося в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, 21 января 2022 года. Старый подъемник уже демонтировали и отправили на списание.

Технические характеристики новых эскалаторов

Их высота составит 6,5 метров. Работать подъемники будут не менее 20 часов в сутки. При этом ожидается, что за час они смогут обслуживать 7300 человек.

В эскалаторах установят LED-подсветку, сенсор для остановки лестничного полотна, когда нет людей. Также планируется установка устройства для обеззараживания перил.

Напомним, в Укрзализныце рассказали о нюансах покупки билетов на поезд за "ковидную тысячу".

Мы также писали о том, что в Днепре посреди железнодорожного вокзала упала огромная люстра.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Укрзализныця
LITE
Самые яркие образы героев стритстайла на Неделе моды в Копенгагене. Часть 2
Самые яркие образы героев стритстайла на Неделе моды в Копенгагене. Часть 2