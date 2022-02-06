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В Укрзалізниці показали захоплююче відео монтажу "головного ескалатора країни"

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Київ , Неділя 06 лютого 2022 19:33
В Укрзалізниці показали захоплююче відео монтажу "головного ескалатора країни" Колаж РБК-Україна: Укрзалізниця почала монтувати новий екскалатор на Центральному вокзалі Києва
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця встановлює на Центральному вокзалі в Києві замість старих ескалаторів два нових потужних Heavy Duty, які оснащені сучасними технологіями.

Відео монтажу компанія опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Хроніки головного ескалатора країни: почався монтаж нового підйомника. На початку лютого стартували роботи з установлення каркасу нового ескалатора", - йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

У компанії також пояснили, що таке каркас ескалатора. Підйомник складається з різних елементів, включаючи сходи, перила, балюстрада і т.д. Через велику вагу всіх елементів їх монтаж здійснюється поступово. Каркас являє собою таку собі точку опори для елементів підйомника.

Зазначимо, що Укрзалізниця приступила до заміни ескалатора, що знаходиться у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу в Києві, 21 січня 2022 року. Старий підйомник вже демонтували і відправили на списання.

Технічні характеристики нових ескалаторів

Їх висота складе 6,5 метрів. Працювати підйомники будуть не менше 20 годин на добу. При цьому очікується, що за годину вони зможуть обслуговувати 7300 осіб.

У ескалаторах встановлять LED-підсвічування, сенсор для зупинки сходового полотна, коли немає людей. Також планується установка пристрою для знезараження перил.

Нагадаємо, в Укрзалізниці розповіли про нюанси купівлі квитків на поїзд за "ковідну тисячу".

Ми також писали про те, що в Дніпрі посеред залізничного вокзалу впала величезна люстра.

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