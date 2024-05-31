Укрзалізниця змінює харчування в швидкісних поїздах: які смаколики з'являться в меню

Які страви будуть в меню УЗ

Тепер замість WOG Cafe послуги надаватиме компанія Понтем.UA під брендом Ray AB Cafe.

В оновленому меню з'явиться аж 33 нові позиції. Там будуть круасани, дитяче меню, рибні страви, веганські бургери та курячий бульйон. Популярні хот-доги та сирники нікуди не дінуться, їх залишать у меню.

Ціни на комплексні обіди та воду в квитку не зміняться, їх можна забронювати заздалегідь в додатку "Укрзалізниці".

Зазначається, що команда залізничників попередньо протестувала нове меню. Зворотній зв'язок від пасажирів прийматиметься різними каналами зв'язку та через QR-коди у вагонах.

Харчування у поїздах УЗ

Варто зазначити, що з лютого 2016 року компанією, що постачає продукти харчування в поїздах класу "Інтерсіті" та "Інтерсіті+", була WOG.

У 2022 році Укрзалізниця, співпрацюючи з WOG, оновила меню в поїздах, що дозволило пасажирам насолодитися новими стравами.

Серед них були доступні обіди, такі як "Козацький драйв" з курячим шашликом та картоплею по-селянськи, або плов по-кримськотатарськи під назвою "Шлях додому".