Укрзалізниця змінює харчування в швидкісних поїздах: які смаколики з'являться в меню

Укрзалізниця змінює меню у своїх швидкісних потягах з 1 червня. Річ у тому, шо компанія змінила постачальника харчування.
Які страви з'являться у новому меню, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу УЗ.
Тепер замість WOG Cafe послуги надаватиме компанія Понтем.UA під брендом Ray AB Cafe.
В оновленому меню з'явиться аж 33 нові позиції. Там будуть круасани, дитяче меню, рибні страви, веганські бургери та курячий бульйон. Популярні хот-доги та сирники нікуди не дінуться, їх залишать у меню.
Ціни на комплексні обіди та воду в квитку не зміняться, їх можна забронювати заздалегідь в додатку "Укрзалізниці".
Зазначається, що команда залізничників попередньо протестувала нове меню. Зворотній зв'язок від пасажирів прийматиметься різними каналами зв'язку та через QR-коди у вагонах.
Варто зазначити, що з лютого 2016 року компанією, що постачає продукти харчування в поїздах класу "Інтерсіті" та "Інтерсіті+", була WOG.
У 2022 році Укрзалізниця, співпрацюючи з WOG, оновила меню в поїздах, що дозволило пасажирам насолодитися новими стравами.
Серед них були доступні обіди, такі як "Козацький драйв" з курячим шашликом та картоплею по-селянськи, або плов по-кримськотатарськи під назвою "Шлях додому".
Нагадаємо, що нещодавно "Укрзалізниця" підвищила ціни на постіль у потягах.
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