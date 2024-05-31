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Укрзализныця меняет питание в скоростных поездах: какие вкусности появятся в меню

Фото: Укрзализныця меняет поставщика питания в поездах (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця меняет меню в своих скоростных поездах с 1 июня. Дело в том, что компания сменила поставщика питания.

Какие блюда появятся в новом меню, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Какие блюда будут в меню УЗ

Теперь вместо WOG Cafe услуги предоставит компания Понтем.UA под брендом Ray AB Cafe.

В обновленном меню появится 33 новых позиции. Там будут круассаны, детское меню, рыбные блюда, веганские бургеры и куриный бульон. Популярные хот-доги и сырники никуда не денутся, их оставят в меню.

Цены на комплексные обеды и воду в билете не изменятся, их можно забронировать заранее в приложении "Укрзализныци".

Отмечается, что команда железнодорожников предварительно протестировала новое меню. Обратная связь от пассажиров будет приниматься разными каналами связи и через QR-коды в вагонах.

Питание в поездах УЗ

Стоит отметить, что с февраля 2016 года компанией, поставляющей продукты питания в поездах класса "Интерсити" и "Интерсити+", была WOG.

В 2022 году Укрзализныця, сотрудничая с WOG, обновила меню в поездах, что позволило пассажирам насладиться новыми блюдами.

Среди них были доступны обеды, такие как "Казацкий драйв" с куриным шашлыком и картофелем по-крестьянски, или плов по-крымскотатарски под названием "Путь домой".

Напомним, что недавно "Укрзализныця" повысила цены на постель в поездах.

Читайте также, что известно о "семейных вагонах", которые запускает "Укрзализныця".

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УкрзализныцяПитание детей