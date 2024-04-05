Укрзалізниця запустить "сімейні вагони": про що йдеться

"Укрзалізниця" спільно з UNICEF планує реалізувати проєкт "сімейних вагонів" для внутрішніх пасажирських перевезень.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова голови правління Укрзалізниці Євгена Лященко на брифінгу, передає "Інтерфакс Україна".
"Сімейні вагони" планують ввести як мінімум, на трьох внутрішніх маршрутах, з загальною кількістю шести вагонів.
"Проте можливо, їх кількість буде збільшена", - зауважив Лященко.
За його словами, проєкт планується реалізувати до кінця поточного року.
Лященко також уточнив, що концепцію проєкту розробила UNICEF, яка також фінансуватиме переобладнання вагонів.
Нагадаємо, що з літа 2023 року УЗ ввела нові для неї жіночі купе.
Жіночі купе функціонують із 30 червня на таких напрямках: №81/82 Київ – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець, №75/76 Київ – Кривий Ріг, №15/16 Харків – Ясіня.
У таких купе можуть їхати жінки та діти до 5 років включно. Лященко пояснював таке рішення УЗ метою допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше.
Також із 30 червня 2023 року відновила свою роботу воєнізована охорона у пасажирських поїздах.
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