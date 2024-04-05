Укрзалізниця запустить "сімейні вагони": про що йдеться

Що відомо про сімейні вагони та де вони будуть

"Сімейні вагони" планують ввести як мінімум, на трьох внутрішніх маршрутах, з загальною кількістю шести вагонів.

"Проте можливо, їх кількість буде збільшена", - зауважив Лященко.

За його словами, проєкт планується реалізувати до кінця поточного року.

Лященко також уточнив, що концепцію проєкту розробила UNICEF, яка також фінансуватиме переобладнання вагонів.

Жіночі купе

Нагадаємо, що з літа 2023 року УЗ ввела нові для неї жіночі купе.

Жіночі купе функціонують із 30 червня на таких напрямках: №81/82 Київ – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець, №75/76 Київ – Кривий Ріг, №15/16 Харків – Ясіня.

У таких купе можуть їхати жінки та діти до 5 років включно. Лященко пояснював таке рішення УЗ метою допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше.

Також із 30 червня 2023 року відновила свою роботу воєнізована охорона у пасажирських поїздах.