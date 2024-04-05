UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Укрзалізниця запустить "сімейні вагони": про що йдеться

Фото: В УЗ анонсували сімейні вагони (Укрзалізниця/Facebook)
Автор: Людмила Жукова

"Укрзалізниця" спільно з UNICEF планує реалізувати проєкт "сімейних вагонів" для внутрішніх пасажирських перевезень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова голови правління Укрзалізниці Євгена Лященко на брифінгу, передає "Інтерфакс Україна".

Що відомо про сімейні вагони та де вони будуть

"Сімейні вагони" планують ввести як мінімум, на трьох внутрішніх маршрутах, з загальною кількістю шести вагонів.

"Проте можливо, їх кількість буде збільшена", -  зауважив Лященко.

За його словами, проєкт планується реалізувати до кінця поточного року.

Лященко також уточнив, що концепцію проєкту розробила UNICEF, яка також фінансуватиме переобладнання вагонів.

Жіночі купе

Нагадаємо, що з літа 2023 року УЗ ввела нові для неї жіночі купе.

Жіночі купе функціонують із 30 червня на таких напрямках: №81/82 Київ – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець, №75/76 Київ – Кривий Ріг, №15/16 Харків – Ясіня.

У таких купе можуть їхати жінки та діти до 5 років включно. Лященко пояснював таке рішення УЗ метою допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше.

Також із 30 червня 2023 року відновила свою роботу воєнізована охорона у пасажирських поїздах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця