Укрзализныця запустит "семейные вагоны": о чем идет речь

"Укрзализныця" совместно с UNICEF планирует реализовать проект "семейных вагонов" для внутренних пассажирских перевозок.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова главы правления Укрзализныци Евгения Лященко на брифинге, передает "Интерфакс Украина".
"Семейные вагоны" планируют ввести как минимум на трех внутренних маршрутах с общим количеством шести вагонов.
"Однако, возможно, их количество будет увеличено", - отметил Лященко.
Проект планируется реализовать до конца текущего года.
Лещенко также уточнил, что концепция проекта была разработана UNICEF, которая также будет финансировать переоборудование вагонов.
Напомним, что с лета 2023 года УЗ ввела новые для нее женские купе.
Женские купе функционируют с 30 июня по следующим направлениям: №81/82 Киев – Ужгород, №41/42 Днепр – Трускавец, №75/76 Киев – Кривой Рог, №15/16 Харьков – Ясиня.
В таких купе могут ехать женщины и дети до 5 лет. Лященко объяснял такое решение УЗ целью помочь женщинам чувствовать себя комфортнее и безопаснее.
Также с 30 июня 2023 возобновила свою работу военизированная охрана в пассажирских поездах.
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