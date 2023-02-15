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Укрзалізниця запустила унікальний поїзд: перші фото

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Середа 15 лютого 2023 15:58
Укрзалізниця запустила унікальний поїзд: перші фото Фото: у Києві запустили експрес для закоханих (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Володимир Костирін

Укрзалізниця запустила особливий пасажирський рейс у Києві для романтичних вояжів. Експрес "Потяг до тебе" вирушив у подорож учора, і старт був присвячений Дню всіх закоханих.

Про це 15 лютого передали у прес-службі УЗ.

Сьогодні українські залізничники показали фото незвичайного рейсу - експреса для закоханих, який уперше курсував столицею.

Запуск поїзда відбувся під живу музику, і працівники УЗ "були щасливі спостерігати сяючі обличчя наших пасажирів та щирі обійми, приводи для яких ми так любимо дарувати українцям".

Укрзалізниця запустила унікальний поїзд: перші фотоУкрзалізниця запустила унікальний поїзд: перші фото

Укрзалізниця запустила "Потяг до тебе" з нагоди Дня Закоханих (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Пари цим рейсом подорожували в купе на двох у романтичній атмосфері при запалених свічках. Пригощали пасажирів стравами від відомого шеф-кухаря.

Укрзалізниця запустила унікальний поїзд: перші фото

"Потяг до тебе" запустили у Києві до Дня всіх закоханих (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В УЗ додали, що наразі готуються до наступних романтичних рейсів вже наступних вихідних.

"Для тих, хто не встиг придбати квитки: обіцяємо весняні паровозні тури вже зовсім скоро, буде тепло, затишно і за графіком", - розповіли в Укрзалізниці.

Укрзалізниця запустила унікальний поїзд: перші фотоУкрзалізниця запустила унікальний поїзд: перші фото

Укрзалізниця запустила в Києві експрес для закоханих (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця представила новий поїзд електрички, й у компанії розкрили, як він виглядає.

А також перед цим ми писали, який алгоритм дій у разі, якщо забули свої речі у поїзді чи вокзалі.

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