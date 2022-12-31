Укрзалізниця представила новий поїзд електрички: як він виглядає, і що там є
Фото: УЗ представила нову електричку (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Укрзалізниця презентувала перший український електропоїзд ЕПЛ9Т, модернізований на власних потужностях. Цей поїзд зробили максимально зручним для пасажирів з інклюзією.
Фото показали на сторінці Укрзалізниці у Facebook.
Що є у новій електричці:
- у кожному головному вагоні поїзда встановлено пандуси;
- встановлені інклюзивні вбиральні (з пеленальними столиками);
- є місця для перевезення велосипедів (24 місця у всьому поїзді);
- встановлені спеціальні місця для сидіння для пасажирів з інвалідністю;
- встановлені USB/Type-C порти для зарядки гаджетів;
- є зовнішня та внутрішня система відеоспостереження;
- встановлено освітлення зон посадки та висадки пасажирів.
Електричка може вмістити в себе 964 пасажири і здатна розвивати швидкість до 120 км/год.
Модернізований потяг обслуговуватиме маршрут міської електрички у Києві.
Як виглядає новий поїзд
Як виглядає нова електричка (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, що раніше ретро-поїзд УЗ запустила у Києві.
Читайте також, УЗ запускає додаткові поїзди з Києва до Харкова перед новорічними святами.