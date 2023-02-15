Укрзализныця запустила уникальный поезд: первые фото

Укрзализныця запустила особенный пассажирский рейс в Киеве для романтических вояжей. Экспресс "Поезд к тебе" отправился в путешествие вчера, и старт был приурочен ко Дню всех влюбленных.

Об этом 15 февраля передали в пресс-службе УЗ.

Сегодня украинские железнодорожники показали фото необычного рейса - экспресса для влюбленных, который впервые курсировал по столице.

Отмечается, что запуск поезда состоялся под живую музыку, и работники УЗ "были счастливы наблюдать сияющие лица наших пассажиров и искренние объятия, поводы для которых мы так любим дарить украинцам".

Укрзализныця запустила "Поезд к тебе" по случаю Дня влюбленных (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Пары в этом рейсе путешествовали в купе на двоих в романтической атмосфере при зажженных свечах. Угощали пассажиров блюдами от известного шеф-повара.

"Поезд к тебе" запустили в Киеве ко Дню всех влюбленных (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В УЗ добавили, что в настоящее время готовятся к следующим романтическим рейсам уже на будущих выходных.

"Для тех, кто не успел приобрести билеты: обещаем весенние паровозные туры уже совсем скоро, будет тепло, уютно и по графику", - рассказали в Укрзализныце.

Укрзализныця запустила в Киеве экспресс для влюбленных (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)