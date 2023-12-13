УЗ призначила додаткові потяги на новорічні свята з Києві до Львова й не тільки

"Укрзалізниця" призначає додаткові потяги на пікові дати з Києва. Рейси курсуватимуть до Львова й Трускавця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Київ - Львів

УЗ призначила двоповерховий Інтерсіті+ №741/742 Київ - Львів. Потяг відправлятиметься з Києва 22, 24, 28, 30 грудня та 1, 2, 5, 7 січня о 14:58 та прибуватиме до Львова о 20:56.

У зворотному напрямку він відправлятиметься 23, 25, 29, 31 грудня та 2, 3, 6, 8 січня о 8:05 і прибуватиме до Києва о 14:10.

Зокрема на напрямку узгоджено пересадку по Львову з варшавського рейсу через Рава-Руську.

"На час призначення електропоїзда Skoda до Львова, до Черкас маршрутом №729/730 курсуватиме поїзд з сидячих вагонів зі зміненим графіком", - додає "Укрзалізниця".

Київ - Трускавець

Було призначено додатковий поїзд №159/160 Київ - Трускавець, який курсуватиме через Львів.

Потяг вирушатиме з Києва 23 та 29 грудня о 10:24 і прибуватиме до Трускавця о 19:35. У зворотному напрямку - з Трускавця поїзд відправлятиметься 23 і 29 грудня о 8:26 і прибуватиме до Києва о 18:44.

"Квитки на найближчі дати вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів", - додає пресслужба.