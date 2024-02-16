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Укрзалізниця запустила модернізований потяг із особливими місцями (фото)

УЗ запустила потяг із місцями для людей із особливими потребами (фото: Facebook/Укрзалізниця)
Автор: Василина Копитко

Укрзалізниця модернізувала дизель-поїзд ДР1А № 329, випущений у 1996 році. З 15 лютого він вийшов на маршрут Коростень - Житомир - Вінниця. Крім стандартних посадкових місць, потяг має 8 додаткових для людей з інвалідністю.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Укрзалізниці у Facebook.

Як виглядає цей потяг

"Вперше за часів незалежності України модернізували на власних потужностях дизель-поїзд ДР1А № 329. Він курсуватиме на маршруті Коростень - Житомир - Вінниця", - йдеться у повідомленні.

В УЗ зазначають, що вже мають ґрунтовний досвід оновлення приміських електропоїздів, а от повну модернізацію дизель-поїзда з урахуванням усіх стандартів, у тому числі й інклюзивних вимог, компанія здійснила вперше.

Дизель-поїзд сформований у 4-вагонному складі, має 324 посадкові місця ІІІ класу та 8 додаткових місць для людей з інвалідністю.

"Головні вагони поїзда обладнані пандусами та місцями для людей на кріслах колісних, спеціальними санвузлами та кнопками виклику поїзної бригади. Серед інших зручних атрибутів - кріплення для перевезення велосипедів, стелажі та полиці для багажу, порти Type-C та USB для зарядки гаджетів, сповивальні столики у вбиральнях, маршрутні покажчики та інформаційні екрани", - кажуть в УЗ.

Потяг обладнали місцями для людей із особливими потребами (фото: Facebook/Укрзалізниця)

Зі станції Коростень регіональний поїзд №887/888 Коростень - Вінниця вирушатиме о 08:05, у Житомирі зупинятиметься о 09:33, прибуватиме на кінцеву зупинку об 11:53.

У зворотному напрямку цей поїзд вирушатиме зі станції Вінниця о 14:00, у Житомирі зупинятиметься о 16:13 та прибуватиме до Коростеня о 17:47. Окрім цього, поїзд робитиме зупинки на станціях Нова Борова, Горбаші, Бердичів, Козятин-1, Калинівка-1.

Потяг почав курсувати 15 лютого (фото: Facebook/Укрзалізниця)

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