УЗ призначила новий поїзд із Харкова до Ворохти: деталі маршруту

В Україні запустять новий маршрут поїзда, який їхатиме з Харкова до Ворохти (Івано-Франківська область) і у зворотному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

Зазначається, що відтепер Харківська та Полтавська області матимуть щоденне пряме сполучення з Івано-Франківськом та низкою популярних гірських станцій.

Як рухатиметься поїзд

Поїзд №201/202 Харків - Ворохта вирушатиме з Харкова о 18:55, Івано-Франківськ 11:28 - 11:48, Яремче 13:10 - 13:12, Татарів-Буковель 13:50 - 13:55, прибуття до Ворохти о 14:09.

У зворотному напрямку, з Ворохти, поїзд №201/202 відправлятиметься о 16:29, Татарів-Буковель 16:39 - 16:42, Яремче 17:07 - 17:10, Івано-Франківськ 18:25 - 19:49, прибуття до Харкова о 12:33 наступного дня.

Дата першого рейсу

Компанія уточнила, що зупинки передбачені на станціях Львів, Київ-Пасажирський, Миргород, Полтава-Київська.

У перший рейс поїзд вирушить уже 23 лютого з Харкова і 24 лютого - з Ворохти, і курсуватиме через день. У складі поїзда вагони категорії купе, люкс.

Квитки на поїзд уже доступні для придбання в додатку "Укрзалізниці", чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Нові рейси поїздів

РБК-Україна писало про те, що у розкладі "Укрзалізниці" на 2024 рік передбачені 14 нових рейсів, з них 3 - міжнародні. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, нові сполучення для регіонів.

Також повідомлялось, що "Укрзалізниця" запускає новий потяг під номером 295/296, який курсуватиме між Дніпром та Харковом й надасть нічну альтернативу подорожі між двома містами.