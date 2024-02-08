Укрзалізниця запускає послугу, яка спростить життя українцям: про що мова
Укрзалізниця запустила оновлений сервіс повернення квитків. Тепер це е-сервіс претензійного повернення та отримати кошти за невикористані проїзні документи можна онлайн.
Деталі розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал Укрзалізниці.
Як повернути залізничні квитки
Щоб оформити претензійне повернення квитків, можна більше не заповнювати паперову заяву, повідомили в Укрзалізниці. Від лютого 2024 року стало доступне електронне заповнення заяви.
Претензійне повернення квитка можна оформити, якщо пасажир:
- не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення потяга
- проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю
- повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення
- повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном
- повертає групове замовлення (повністю або частково)
- повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці
- якщо пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено у його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка
Як оформити електронну версію заяви
- перейти за посиланням
- обрати вкладку "Претензійне повернення квитків"
- заповнити електронний бланк заяви (для цього необхідно дотримуватися інструкцій на сайті)
- підписати заяву за допомогою Дія.Підпис
- дочекатись результатів розгляду заяви
Оформити заяву тепер можна з будь-якої точки світу. Для цього потрібно:
- мати Дія.Підпис
- забезпечити стабільне під'єднання до інтернету
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