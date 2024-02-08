Укрзалізниця запускає послугу, яка спростить життя українцям: про що мова

Укрзалізниця запустила оновлений сервіс повернення квитків. Тепер це е-сервіс претензійного повернення та отримати кошти за невикористані проїзні документи можна онлайн.

Деталі розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram -канал Укрзалізниці.

Як повернути залізничні квитки

Щоб оформити претензійне повернення квитків, можна більше не заповнювати паперову заяву, повідомили в Укрзалізниці. Від лютого 2024 року стало доступне електронне заповнення заяви.

Претензійне повернення квитка можна оформити, якщо пасажир:

не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення потяга

проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю

повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення

повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном

повертає групове замовлення (повністю або частково)

повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці

якщо пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено у його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка

Як оформити електронну версію заяви

перейти за посиланням

обрати вкладку "Претензійне повернення квитків"

заповнити електронний бланк заяви (для цього необхідно дотримуватися інструкцій на сайті)

підписати заяву за допомогою Дія.Підпис

дочекатись результатів розгляду заяви

Оформити заяву тепер можна з будь-якої точки світу. Для цього потрібно: