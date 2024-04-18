УЗ придумала, як порадувати дітей у дорозі: про що йдеться і на яких маршрутах буде нововведення

У поїздах Укрзалізниці діти зможуть прочитати цікаві книжки про Україну. Відтепер у бібліотеці потягів з'явилося шість нових книжок. Це книжки про Чернігів, Харків, Суми, Миколаїв, Запоріжжя та Київ, про їх автентичність, героїзм та палітру унікальності кожного міста. Авторами книжок стали відомі українці, зокрема - Ірена Карпа та Сергій Жадан.

Пасажири залізниці зможуть одними з перших прочитати ці розповіді про українські міста на поїздах, що прямують до міст-героїв книжок. Питайте книжку під час подорожі у провідника вашого вагона на поїздах:

№142 Чернігів - Івано-Франківськ

№780 Київ - Суми

№38 Київ - Запоріжжя

№110 Львів - Миколаїв

№114 Львів - Харків

№106 Одеса - Київ

"Прочитали самі? Поверніть книжку провіднику перед закінченням подорожі, дайте шанс іншим теж відкрити для себе історію українських міст", - додали в Укрзалізниці.

Для тих, хто захоче зібрати колекцію книжок про Україну у себе вдома, є можливість купити ці видання в українських книгарнях або на сайті "Книга-мандрівка. Україна".

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia