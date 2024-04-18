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УЗ придумала, как порадовать детей в дороге: о чем речь и на каких маршрутах будет нововведение

Укрзализныця запустила нововведение для детей в поездах (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Укрзализныця придумала интересное развлечение для самых маленьких пассажиров и запустила бортовую библиотеку для детей. Теперь на 6 маршрутах дети смогут прочитать новые книги проекта "Книга-путешествие. Города".

Что это за проект и на каких направлениях он уже начал действовать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Укрзализныци в Facebook.

В поездах Укрзализныци дети смогут прочесть интересные книги об Украине. Отныне в библиотеке поездов появилось шесть новых книг. Это книги о Чернигове, Харькове, Сумах, Николаеве, Запорожье и Киеве, об их подлинности, героизме и палитре уникальности каждого города. Авторами книг стали известные украинцы, в частности – Ирэна Карпа и Сергей Жадан.

Пассажиры железной дороги смогут одними из первых прочитать эти рассказы об украинских городах на поездах, направляющихся в города-герои книг. Спрашивайте книгу во время поездки у проводника вашего вагона на поездах:

№142 Чернигов - Ивано-Франковск

№780 Киев - Сумы

№38 Киев - Запорожье

№110 Львов – Николаев

№114 Львов – Харьков

№106 Одесса – Киев

"Прочитали сами? Верните книгу проводнику перед окончанием путешествия, дайте шанс другим тоже открыть для себя историю украинских городов", - добавили в Укрзализныце.

Для тех, кто захочет собрать коллекцию книг об Украине у себя дома, есть возможность купить эти издания в украинских книжных магазинах или на сайте "Книга-путешествие. Украина".

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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