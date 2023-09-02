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Укрзалізниця ввела нову послугу, але лише для деяких українців

Україна, Субота 02 вересня 2023 16:32
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Укрзалізниця ввела нову послугу, але лише для деяких українців В Укрзалізниці з'явилася нова послуга (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

На тлі обурень пасажирів Укрзалізниця ввела послугу замовлення спеціального вагона для людей з інвалідністю. Тепер вона активована в застосунку залізничного перевізника.

Що передбачає ця послуга - дізнавайтеся з матеріалу Styler нижче.

Більше про новий вагон

Почати потрібно з того, що така послуга вже існувала раніше в переліку компанії, але людям з інвалідністю було вкрай важко нею скористатися.

Наприклад, нещодавно трапився випадок, коли волонтер Юрій Степанець декілька днів поспіль не міг отримати свій квиток на спецвагон.

Юрій перебував в Одесі та збирався до Києва у справах. Придбати квиток для людини з інвалідністю можна лише в касах, а онлайн можна переглянути кількість доступних місць.

Чоловік подзвонив на гарячу лінію Укрзалізниці, щоб замовити послугу, проте йому сказали звертатися безпосередньо в касу. Оператор повідомив, що каси на вокзалах працюють цілодобово.

Діставшись того ж дня на вокзал, Юрій виявив, що каса для людей з інвалідністю зачинена. На іншій касі йому повідомили, що придбати квиток у спецвагон можна лише до 20:00.

Наступного дня він приїхав о 18:00, але працівники вокзалу сказали, що потрібно було до 17:00, тому що "Київ не прийме заявку". Але після розмови з начальником каси йому видали квиток за кілька хвилин.

Як замовити квиток у спецвагон

На сайті "Укрзалізниці" та в мобільному застосунку активовано сторінки з замовлення спецвагона. Не менше ніж за три дні до виїзду пасажир повинен заповнити онлайн-форму з відповідними даними.

Укрзалізниця ввела нову послугу, але лише для деяких українців

Скриншот: facebook.com/ol.vasilyev

Отримати та оплатити квиток можна в касі вокзалу не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда. За потреби також можна замовити вокзального помічника.

Укрзалізниця ввела нову послугу, але лише для деяких українців

Скриншот: facebook.com/ol.vasilyev

Сервіс призначено для осіб з інвалідністю І групи чи дітей з інвалідністю, пасажирів на кріслах колісних та осіб, які їх супроводжують.

До речі, спецвагон для людей з інвалідністю - це те саме купе, але розширене та на одну особу.

Укрзалізниця ввела нову послугу, але лише для деяких українців

Такий вигляд має спецвагон для людини з інвалідністю (фото: facebook.com/yura.stepanets)

Раніше ми писали, чому так складно придбати квиток на міжнародні поїзди.

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Укрзалізниця