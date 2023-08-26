За ці порушення Укрзалізниця відмовляє у перевезенні. Ось що треба знати кожному пасажиру

Багаж пасажирів Укрзалізниці має відповідати чітким нормам, інакше їм доведеться доплачувати за понаднормову вагу, а у деяких випадках взагалі можуть не допустити до перевезення.

Які обмеження діють щодо багажу

Речі та предмети, які легко переносяться пасажирами та можуть бути безпечно розміщені у вагонах на відведених для цього місцях, називаються ручною поклажею. Це можуть бути сумки, рюкзаки, валізи чи пакети.

Укрзалізниця встановлює обмеження для ручної поклажі. Зокрема, пасажир має право перевозити ручну поклажу загальною вагою до 50 кг. При цьому важливим моментом є те, що ручна поклажа вагою до 36 кг перевозиться безплатно.

Якщо вага ручної поклажі понад 36 кг, але не більше 50 кг, то перевищення ваги до 14 кг оплачується за тарифами перевезення багажу.

Важливо зазначити, що ручна поклажа загальною вагою понад 50 кг заборонена для перевезення у пасажирських вагонах. Це обмеження пов'язане з безпекою пасажирів та правильним розподілом вантажу у вагонах.

Також пасажирам треба врахувати розміри ручної поклажі. Сума довжини, ширини та висоти не повинна перевищувати 200 см. Тож враховуйте це при виборі поклажі та її упакуванні.

Чи можна безплатно перевозити велосипеди, коляски чи сноуборди

Кожний пасажир має право безоплатно перевозити при собі понад установлену норму ручної поклажі ці речі:

портфель

дамську сумку

лижі та палиці до них

сноуборд

вудлища

фотоапарат і відеокамеру

інші дрібні речі, які за своїми розмірами можуть бути розташовані у вагоні на місцях, призначених для ручної поклажі

Дозволяється перевозити при собі за рахунок норми ручної поклажі пасажира дитячі коляски (при проїзді дитини), велосипеди в розібраному та впакованому стані (не більше одного).

"У вагонах регіональних поїздів на місцях, спеціально обладнаних для розміщення велосипедів, перевезення велосипедів здійснюється з обов’язковою оплатою як за 20 кг багажу, що оформлюється квитанцією за формою ЛУ-12а чи перевізним документом, оформленим електронним способом", - зазначають в УЗ.

У поїздах категорій "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" перевезення велосипедів не дозволяється за відсутності технічних умов (місць) для їх розташування у вагоні.