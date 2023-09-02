Укрзализныця ввела новую услугу, но только для некоторых украинцев

На фоне возмущений пассажиров Укрзализныця ввела услугу заказа специального вагона для людей с инвалидностью. Теперь она активирована в приложении железнодорожного перевозчика.

Что предполагает эта услуга - узнайте из материала Styler ниже.

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Начать нужно с того, что такая услуга уже существовала раньше в перечне компании, но людям с инвалидностью было крайне трудно воспользоваться ею.

К примеру, недавно произошел случай, когда волонтер Юрий Степанец несколько дней подряд не мог получить свой билет на спецвагон.

Юрий находился в Одессе и собирался в Киев по делам. Купить билет для человека с инвалидностью можно только в кассах, а онлайн можно посмотреть количество доступных мест.

Мужчина позвонил на горячую линию Укрзализныци, чтобы заказать услугу, однако ему сказали обращаться непосредственно в кассу. Оператор сообщил, что кассы на вокзалах работают круглосуточно.

Добравшись в тот же день на вокзал, Юрий обнаружил, что касса для людей с инвалидностью закрыта. На другой кассе ему сообщили, что приобрести билет в спецвагон можно до 20:00.

На следующий день он приехал в 18.00, но работники вокзала сказали, что нужно было до 17.00, потому что "Киев не примет заявку". Но после разговора с начальником кассы ему выдали билет через несколько минут.

Как заказать билет в спецвагон

На сайте Укрзализныци и в мобильном приложении активированы страницы по заказу спецвагона. Не менее чем за три дня до выезда пассажир должен заполнить онлайн форму с соответствующими данными.

Скриншот: facebook.com/ol.vasilyev

Получить и оплатить билет можно в кассе вокзала не позднее, чем за час до отправления поезда. При необходимости можно заказать вокзального помощника.

Скриншот: facebook.com/ol.vasilyev

Сервис предназначен для лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью, пассажиров на креслах колесных и сопровождающих их лиц.

Кстати, спецвагон для людей с инвалидностью - это то же купе, но расширенное и на одного человека.

Так выглядит спецвагон для человека с инвалидностью (фото: facebook.com/yura.stepanets)