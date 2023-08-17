Укрзалізниця не продавала квиток чоловіку з інвалідністю, хоча вони є у "вільному" доступі

В Укрзалізниці передбачені спеціальні вагони для людей з інвалідністю. Замовляти такий квиток потрібно окремо тільки в касах. Проте зробити це не так просто, як здається, адже цей процес переповнений бюрократією.

Про це розповів волонтер Юрій Степанець на своїй сторінці у Facebook .

Деталі інциденту

Юрій перебував в Одесі та збирався до Києва у справах. Придбати квиток для людини з інвалідністю можна лише в касах, а онлайн можна переглянути кількість доступних місць.

Чоловік подзвонив на гарячу лінію Укрзалізниці, щоб замовити послугу, проте йому сказали звертатися безпосередньо в касу. Оператор повідомив, що каси на вокзалах працюють цілодобово.

Діставшись того ж дня на вокзал, Юрій виявив, що каса для людей з інвалідністю зачинена. На іншій касі йому повідомили, що придбати квиток у спецвагон можна лише до 20:00.

Наступного дня він приїхав о 18:00, але працівники вокзалу сказали, що потрібно було до 17:00, тому що "Київ не прийме заявку".

"І тут Остапа понесло. Не витримавши такого пінг-понгу, я попросив викликати адміністрацію вокзалу. Через декілька хвилин до мене підійшла начальниця каси та запросила до свого кабінету. Провівши декілька маніпуляцій з телефоном та комп'ютером - о чудо. Мої квитки зараз будуть готові", - пише Юрій.

До речі, спецвагон для людей з інвалідністю - це те саме купе, але розширене та на одну особу.

Такий вигляд має спецвагон для людини з інвалідністю (фото: facebook.com/yura.stepanets)

"Ця гнила система, хоч і видозмінюється та трансформується, проте крокує не швидше черепахи. Я не хочу бачити помпезних конференцій, круглів столів і форумів по безбар'єрності. Я хочу бачити результати її впровадження на практиці", - пише Юрій.

Автор блогу "Залізні магістралі" Олег Васильєв своєю чергою помітив, що з Києва на Одесу відправляється поїзд №105, у складі якого є вагон для пасажирів, що пересуваються у колісному кріслі.

Укрзалізниця додає інклюзивні місця в останні дні, а пасажир з інвалідністю повинен купувати його за п'ять днів (скриншот: facebook.com/ol.vasilyev)

"У продаж в останню мить викидаються два місця в інклюзивному купе. Яка складність продавати ці місця онлайн пасажирам з інвалідністю? За регламентом такий пасажир повинен замовити спецвагон за 5 днів безпосередньо у касі на вокзалі. А, що буде, якщо він купить квиток сьогодні, прямо зараз, його не пустять у вагон?" - пише він у своєму Facebook.

Відповіді Укрзалізниці поки не було.