UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Укрзалізниця відкрила купівлю квитків до Херсона, Маріуполя, Донецька та Луганська: що відомо

Фото: Укрзалізниця відкрила продаж квитків до тимчасово окупованих міст (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Анна Шиканова

В Укрзалізниці відкрили незвичайний продаж квитків – у тимчасово окуповані міста України. Вже зараз можна купити квитки до Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя, а також до звільненого Херсона.

Що це за акція, як можна купити такий квиток і для чого - читайте нижче.

Як зазначають на сторінці Укрзалізниці у Facebook, проєкт із продажу квитків у тимчасово окуповані міста реалізується разом із платформою UNITED24 та називається "Квитки до перемоги".

"Ви просили – ми зробили. На честь звільнення Херсона, з мрією про Сімферополь, запускаємо квитки на перші поїзди до деокупованих українських міст. Вже сьогодні ви можете оформити квитки на три перші рейси з Києва до п'яти міст: вже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В Укрзалізниці розповіли, що квитки можна придбати, зберігати як символ віри у ЗСУ та звільнення України від окупантів, а скористатися ними – після деокупації. Як тільки рух буде відновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем.

Всі квитки благодійні та кошти від їхнього продажу будуть переведені через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорту - автомобілів, які допоможуть з'єднати міста та села на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

Придбати квитки в Херсон, Маріуполь, Донецьк і Луганськ можна за цим посиланням.

Вартість квитків – від 1000 гривень. Є варіанти - плацкарт, купе та люкс.

Скріншоти

До речі, раніше ми писали про те, що робити, якщо пасажир пропустив свій потяг через повітряну тривогу.

А ще писали про те, що Укрзалізниця потрапила до неприємного скандалу через чай.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця