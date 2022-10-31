Що робити, якщо пасажир пропустив свій потяг через повітряну тривогу: відповідь Укрзалізниці

А ще через повітряні тривоги у містах зупиняється громадський транспорт і люди ризикують не встигнути приїхати вчасно на вокзал.

Росія продовжує влаштовувати ракетний терор українцям. Метою російських ракет стають об'єкти енергетичної інфраструктури й часто буває так, що потяги починають рухатися із сильними затримками через знеструмлення кількох ділянок.

Що робити пасажирам, які не встигли до відправлення свого потягу, розповіла представник АТ "Укрзалізниця" Анастасія Золотарьова в ефірі телемарафону.

Станом на 31 жовтня, через ракетні обстріли вранці, затримується близько 9 рейсів - більш ніж на пів години. Наразі рейси намагаються забезпечити резервними тепловозами, щоб усі пасажири змогли дістатися місця призначення.

"Ми плануємо скоротити затримки до кінця доби, залізничники над цим працюють. Жодних рейсів скасовано не було, всі поїзди перебувають у русі. Під час повітряної тривоги пасажири, які планують сісти на потяг, перебувають в укриттях на вокзалі", - підкреслила Золотарьова.

Вона нагадала важливі правила для тих, хто через повітряну тривогу не зміг вчасно дістатися вокзалу і сісти в поїзд.

"Якщо людина пропустила свій рейс через повітряну тривогу, вона має право з цим же квитком звернутися до начальника поїзда іншого рейсу, який рухається в тому ж напрямку, і дістатися місця призначення", - пояснила Золотарьова.

Також вона додала, що пасажир, який пересідає на інший рейс, може звернутися до провідника чи начальника поїзда та повідомити, що він має пересадку.

"Ми отримуємо цю інформацію, і можемо скоригувати маршрут. Притримати, якщо це буде можливо, наступний рейс, на який має бути пересадка", - пояснила представник УЗ.

Також спікер зазначила, що на всі рейси зараз є запас часу. Всю інформацію про затримку рейсів можна знайти у соціальних мережах перевізника.

"Вокзали продовжують працювати. Ми ще влітку почали готуватися до таких історій. Ми отримали резервні генератори від Червоного Хреста України. Найближчими днями їх буде встановлено на вокзалах по всій країні. Тобто, вокзали будуть забезпечені електрикою, і всі пасажири зможуть отримати послуги, отримати чай, каву та просто сісти на свій рейс", - розповіла Золотарьова.