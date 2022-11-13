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Укрзализныця открыла покупку билетов в Херсон, Мариуполь, Донецк и Луганск: что известно

Фото: Укрзализныця открыла продажу билетов во временно оккупированные города (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Анна Шиканова

В Укрзализныце открыли необычную продажу билетов - во временно оккупированные города Украины. Уже сейчас можно купить билеты в Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь, а также в освобожденный Херсон.

Что это за акция, как можно купить такой билет и для чего - читайте ниже.

Как отмечают на странице Укрзализныци в Facebook, проект по продаже билетов во временно оккупированные города реализуется вместе с платформой UNITED24 и называется "Билеты к победе".

"Вы просили - мы сделали. В честь освобождения Херсона, с мечтой о Симферополе, запускаем билеты на первые поезда к деоккупированным украинским городам. Уже сегодня вы можете оформить билеты на три первых рейса из Киева к пяти городам: уже деоккупированного Херсона, а также Мариуполя, Донецка, Луганска и Симферополя", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В Укрзализныце рассказали, что билеты можно приобрести, хранить как символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов, а воспользоваться ими - после деоккупации. Как только движение будет восстановлено, железнодорожники пришлют сообщение с датой и местом.

Все билеты благотворительные и средства от их продажи будут переведены через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта - автомобилей, которые помогут соединить города и села на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

Купить билеты в Херсон, Мариуполь, Донецк и Луганск можно по этой ссылке.

Стоимость билетов - от 1000 гривен. Есть варианты - плацкарт, купе и люкс.

Скриншоты

Кстати, ранее мы писали о том, что делать, если пассажир пропустил свой поезд из-за воздушной тревоги.

А еще писали о том, что Укрзализныця попала в неприятный скандал из-за чая.

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Укрзализныця