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Укрзалізниця повернула у меню всіма улюблену їжу: що тепер можна купити

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Четвер 02 лютого 2023 11:13
Укрзалізниця повернула у меню всіма улюблену їжу: що тепер можна купити Укрзалізниця оновила меню (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Національний залізничний перевізник Укрзалізниця повертає всіма улюблену страву в поїзда Hyundai Rotem. Тепер під час поїздки можна скуштувати смачні хот-доги.

Про це повідомляє Укрзалізниця у Telegram.

Що ще додали у меню

Загалом тепер кожен пасажир поїзда Hyundai Rotem зможе скуштувати традиційні хот-доги у WOG Cafe.

"Більше ніяких попередньо запакованих продуктів, тільки гарячі ковбаски, біленькі булочки та надзвичайне задоволення в якості соусу", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у меню ще додали смачний овочевий тарт, більш відомий як "кіш-лорен".

Укрзалізниця повернула у меню всіма улюблену їжу: що тепер можна купитиУкрзалізниця повернула у меню хот-доги (t.me/UkrzalInfo)

Меню в Інтерсіті +

Загалом Укрзалізниця разом з гуманістичним рухом UAnimals розробила вегетаріанське меню, що не містить продуктів тваринного походження.

Вартість такого ланч-боксу - 150 грн. Замовити його можна безпосередньо у поїзді або при купівлі квитків онлайн через чат-бот Укрзалізниці у Viber, Telegram, Apple Messages або Facebook.

Також у пасажирів є можливість скуштувати обід "Козацький драйв" з курячим шашликом та картоплею по-селянськи або плов по-кримськотатарськи "Шлях додому". Вартість ланч-бокса становить 125 гривень.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця поповнила смаколиками меню та повернула "легендарні" аксесуари.

Також Укрзалізниця анонсувала нове смачне меню у поїздах. У поїздах можна буде придбати смачні солодощі.

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