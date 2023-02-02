Укрзалізниця повернула у меню всіма улюблену їжу: що тепер можна купити
Національний залізничний перевізник Укрзалізниця повертає всіма улюблену страву в поїзда Hyundai Rotem. Тепер під час поїздки можна скуштувати смачні хот-доги.
Про це повідомляє Укрзалізниця у Telegram.
Що ще додали у меню
Загалом тепер кожен пасажир поїзда Hyundai Rotem зможе скуштувати традиційні хот-доги у WOG Cafe.
"Більше ніяких попередньо запакованих продуктів, тільки гарячі ковбаски, біленькі булочки та надзвичайне задоволення в якості соусу", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, у меню ще додали смачний овочевий тарт, більш відомий як "кіш-лорен".
Укрзалізниця повернула у меню хот-доги (t.me/UkrzalInfo)
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Загалом Укрзалізниця разом з гуманістичним рухом UAnimals розробила вегетаріанське меню, що не містить продуктів тваринного походження.
Вартість такого ланч-боксу - 150 грн. Замовити його можна безпосередньо у поїзді або при купівлі квитків онлайн через чат-бот Укрзалізниці у Viber, Telegram, Apple Messages або Facebook.
Також у пасажирів є можливість скуштувати обід "Козацький драйв" з курячим шашликом та картоплею по-селянськи або плов по-кримськотатарськи "Шлях додому". Вартість ланч-бокса становить 125 гривень.
Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця поповнила смаколиками меню та повернула "легендарні" аксесуари.
Також Укрзалізниця анонсувала нове смачне меню у поїздах. У поїздах можна буде придбати смачні солодощі.