Укрзализныця вернула в меню всеми любимую еду: что теперь можно купить
Национальный железнодорожный перевозчик Укрзализныця возвращает всем любимое блюдо в поезда Hyundai Rotem. Теперь во время поездки можно отведать вкусные хот-доги.
Об этом сообщает Укрзализныця в Telegram.
Что еще добавили в меню
В общем, теперь каждый пассажир поезда Hyundai Rotem сможет отведать традиционные хот-доги в WOG Cafe.
"Больше никаких предварительно упакованных продуктов, только горячие колбаски, беленькие булочки и удовольствие в качестве соуса", - говорится в сообщении.
Кроме того, в меню еще добавили вкусный овощной тарт, более известный как "киш-лорен".
Укрзализныця вернула в меню хот-доги (t.me/UkrzalInfo)
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Кроме того Укрзализныця вместе с гуманистическим движением UAnimals разработала вегетарианское меню, не содержащее продуктов животного происхождения.
Стоимость такого ланч-бокса - 150 грн. Заказать его можно непосредственно в поезде или при покупке билетов онлайн через чат-бот Укрзализныци в Viber, Telegram, Apple Messages или Facebook.
Также у пассажиров есть возможность отведать обед "Козацький драйв" с куриным шашлыком и картофелем по-селянски или плов по-крымскотатарски "Шлях додому". Стоимость ланч-бокса составляет 125 гривен.
Ранее мы сообщали, что Укрзализныця пополнила вкусностями меню и вернула "легендарные" аксессуары.
Также Укрзализныця анонсировала новое вкусное меню в поездах. В поездах можно будет приобрести вкусные сладости.