Укрзалізниця поповнила смаколиками меню та повернула "легендарні" аксесуари (фото)

Укрзалізниця повідомила новини, на які українці давно чекали. Справа в тому, що до потягів повернуть підсклянники, які зникли під час коронавірусу, також оновлено меню чаю та кави.
Про це стало відомо з поста Укрзалізниці на Facebook.
Також у меню повернуть цукор-рафінад, який раніше був у меню, і всім знайомий з дитинства.
На всіх упаковках наразі красується дизайн перемоги, який створено українськими художниками та стає провісником нових переможних на фронті.
УЗ оновила чайне меню (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Багато українців сумували за підстаканниками, і тепер вони повертаються!
"Ми також знаємо, що наші пасажири дуже сумували за найвідомішим залізничним аксесуаром - підстаканниками, які з часів ковіду перестали використовуватися в поїздах. Тому ми повертаємо підсклянники - і не просто повертаємо, а повертаємо в новому форматі! Разом з виробниками ми створили новий дизайн підстаканників, що відображає силу української залізниці та залізних людей, які з початку війни продовжують евакуювати, доставляти, зігрівати та турбуватися про пасажирів", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що у поїздах Укрзалізниці запускають приємний безкоштовний бонус до мандрівок.
Раніше повідомлялося, що у поїздах Укрзалізниці впроваджують новий сервіс, і почали продавати морозиво .