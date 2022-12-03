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Укрзалізниця поповнила смаколиками меню та повернула "легендарні" аксесуари (фото)

Фото: УЗ повідомила про новини (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця повідомила новини, на які українці давно чекали. Справа в тому, що до потягів повернуть підсклянники, які зникли під час коронавірусу, також оновлено меню чаю та кави.

Про це стало відомо з поста Укрзалізниці на Facebook.

Які напої тепер запропонують пасажирам

  • оновлений класичний чай трьох видів (чорний цейлонський, зелений китайський, американський фруктовий);
  • нова колекція авторських чаїв (карпатська трав'яна, подільська з м'ятою, поліська з чебрецем);
  • натуральна мелена кава (100% арабіка, американо або еспресо);
  • дріп-кави (specialty coffee - 100% арабіка з конкретного регіону Бразилії).

Також у меню повернуть цукор-рафінад, який раніше був у меню, і всім знайомий з дитинства.

На всіх упаковках наразі красується дизайн перемоги, який створено українськими художниками та стає провісником нових переможних на фронті.

УЗ оновила чайне меню (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Підстаканники повертаються

Багато українців сумували за підстаканниками, і тепер вони повертаються!

"Ми також знаємо, що наші пасажири дуже сумували за найвідомішим залізничним аксесуаром - підстаканниками, які з часів ковіду перестали використовуватися в поїздах. Тому ми повертаємо підсклянники - і не просто повертаємо, а повертаємо в новому форматі! Разом з виробниками ми створили новий дизайн підстаканників, що відображає силу української залізниці та залізних людей, які з початку війни продовжують евакуювати, доставляти, зігрівати та турбуватися про пасажирів", - сказано у повідомленні.

УЗ повернула легендарні підсклянники (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, що у поїздах Укрзалізниці запускають приємний безкоштовний бонус до мандрівок.

Раніше повідомлялося, що у поїздах Укрзалізниці впроваджують новий сервіс, і почали продавати морозиво .

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Укрзалізниця