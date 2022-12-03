Укрзализныця пополнила вкусностями меню и вернула "легендарные" аксессуары (фото)

Укрзализныця сообщила новости, которые украинцы давно ждали. Дело в том, что в поезда вернут подстаканники, которые исчезли во время коронавируса, также обновлено меню чая и кофе.
Об этом стало известно из поста Укрзализныци на Facebook.
Также в меню вернут сахар-рафинад, который ранее был в меню, и всем знаком с детства.
На всех упаковках теперь красуется дизайн победы, который создан украинскими художниками и становится предвестником новых победоносных на фронте.
УЗ обновила чайное меню (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Многие украинцы скучали по подстаканникам, и теперь они возвращаются!
"Мы также знаем, что наши пассажиры очень скучали по наиболее известному железнодорожному аксессуару - подстаканникам, которые со времен ковида перестали использоваться в поездах. Поэтому мы возвращаем подстаканники – и не просто возвращаем, а возвращаем в новом формате! Вместе с производителями мы создали новый дизайн подстаканников, отражающий силу украинской железной дороги и железных людей, которые с начала войны продолжают эвакуировать, доставлять, согревать и беспокоиться о пассажирах", - сказано в сообщении.
Напомним, что в поездах Укрзализныци запускают приятный бесплатный бонус к путешествиям.
Ранее сообщалось, что в поездах Укрзализныци внедряют новый сервис, и начали продавать мороженое.