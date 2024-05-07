УЗ показала сучасну електричку, яка невдовзі вийде на маршрут (фото)

Як виглядає модернізований електропоїзд

В УЗ повідомляють, що модернізований електропоїзд має сучасний екстер’єр, а також низку зручних та актуальних рішень всередині вагона.

Які є додаткові зручності у вагоні:

кріплення для велосипедів

⁠розетки для зарядки гаджетів

комфортні сидіння

Перевізник також зазначає, що вагони є інклюзивними, оскільки враховують потреби маломобільних верств населення. Зокрема у вагонах:

⁠встановлено пандуси

інклюзивні вбиральні

інформаційні покажчики продубльовано шрифтом Брайля

Також у головних вагонах поїзда є сповивальні столики.

"Це вже 39-й модернізований на власних потужностях Укрзалізниці приміський електропоїзд", - кажуть у компанії.

Додамо, що йдеться про модернізацію електропоїзда моделі ЕР9М-503, він раніше курсував на маршруті Львів-Рівне під назвою "Полісся"

Так виглядає модернізований електропоїзд (фото: Telegram/Укрзалізниця)

Зазначимо також, що УЗ активно проводить ремонт рухомого складу. Зокрема у березні цього року завершили модернізацію двох електропоїздів, які вже вийшли на приміські маршрути у Полтавській та Одеській областях.

Тоді на маршрути випустили електропоїзди ЕР-9Е №656 та ЕПЛ-9Т №008. Ці вагони також оснащені пандусами та усіма зручностями для людей з інвалідністю.