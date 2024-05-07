UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УЗ показала сучасну електричку, яка невдовзі вийде на маршрут (фото)

УЗ оновила ще один електропоїзд (фото: Telegram/Укрзалізниця)
Автор: Василина Копитко

"Укрзалізниця" модернізувала електропоїзд моделі ЕР9М-503, який невдовзі запустить на маршрут зі Львова до Рівного. Його вагони обладнані усіма зручностями для маломобільних верств населення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Укрзалізниці" у Telegram.

Як виглядає модернізований електропоїзд

В УЗ повідомляють, що модернізований електропоїзд має сучасний екстер’єр, а також низку зручних та актуальних рішень всередині вагона.

Які є додаткові зручності у вагоні: 

  • кріплення для велосипедів
  • ⁠розетки для зарядки гаджетів
  • комфортні сидіння

Перевізник також зазначає, що вагони є інклюзивними, оскільки враховують потреби маломобільних верств населення. Зокрема у вагонах:

  • ⁠встановлено пандуси
  • інклюзивні вбиральні
  • інформаційні покажчики продубльовано шрифтом Брайля

Також у головних вагонах поїзда є сповивальні столики.

"Це вже 39-й модернізований на власних потужностях Укрзалізниці приміський електропоїзд", - кажуть у компанії.

Додамо, що йдеться про модернізацію електропоїзда моделі ЕР9М-503, він раніше курсував на маршруті Львів-Рівне під назвою "Полісся"

Так виглядає модернізований електропоїзд (фото: Telegram/Укрзалізниця)

Зазначимо також, що УЗ активно проводить ремонт рухомого складу. Зокрема у березні цього року завершили модернізацію двох електропоїздів, які вже вийшли на приміські маршрути у Полтавській та Одеській областях.

Тоді на маршрути випустили електропоїзди ЕР-9Е №656 та ЕПЛ-9Т №008. Ці вагони також оснащені пандусами та усіма зручностями для людей з інвалідністю.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяПоїзди