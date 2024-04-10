Укрзалізниця показала, як працює поїзд-кухня на Харківщині: фото

Як працює поїзд-кухня

"Вже понад два тижні Food Train Укрзалізниці працює на Харківщині, допомагаючи долати наслідки ворожих атак по інфраструктурі регіону. Днями команда поїзда перетнула чергову рекордну позначку, приготувавши майже 260 тисяч порцій їжі на поїзді-кухні з моменту старту проекту", - кажуть залізничники.

Вони зазначають, що 170 тисяч порцій було приготовлено саме за останні два тижні на Харківщині і доставлено разом з місцевою владою в лікарні, в місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та для мешканців віддалених районів, які найбільше постраждали від знеструмлень.

170 тисяч порцій приготували у поїзді-кухні за два тижні (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Також в Укрзалізниці зазначають, що попри велику зайнятість, команда поїзда-кухні знайшла можливість провести невелику екскурсію поїздом для 24 вихованців Харківської дитячої залізниці.

"Сміливі маленькі харківʼяни приготували собі обіди під керівництвом наших досвідчених кухарів та отримали невеликі подарунки на згадку. Навчаємо наступне покоління - попри ворожі спроби позбавити нас майбутнього", - кажуть в УЗ.

Додамо, що партнером проекту є Фонд Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation), який забезпечив створення та операційну діяльність поїзда.

Для вихованців Харківської дитячої залізниці провели екскурсію у поїзді-кухні (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Зазначимо, що Food Train може працювати повністю автономно 5-7 діб, виготовляючи понад 10 тисяч порцій їжі щодня. При цьому, щоб приготувати таку кількість їжі, вистачить лише 14 кухарів та 7 залізничників для підтримки операційної діяльності поїзда.

Поїзд-кухня має 6 вагонів. Рухомий склад обладнаний заправною станцією, вагоном-холодильником, двома вагонами з холодною та гарячою кухнею, а також є вагон для персоналу поїзда і кухарів та багажний вагон на 27 тис. л води з фільтраційною та насосною станціями.