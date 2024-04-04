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УЗ розпочала онлайн-продаж квитків до Угорщини

Четвер 04 квітня 2024 14:00
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УЗ розпочала онлайн-продаж квитків до Угорщини Фото: УЗ розпочала онлайн-продаж квитків до Угорщини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 4 квітня, стартував другий етап впровадження онлайн-продажу квитків до Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Як пише УЗ, онлайн-продаж відкрито для квитків на потяг №143/146 Чоп - Будапешт - Відень, який має стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного.

"Мова йде про квитки до всіхстанцій як Угорщини (починаючи з дати відправлення 17 квітня), так і Австрії", - додає "Укрзалізниця.

Зазначається, що прямі сполучення Україна - Угорщина (Мукачево - Дебрецен, Мукачево - Будапешт, Чоп - Захонь), з'являться в застосунку пізніше.

Нагадаємо, РБК-україна писало про те, що "Укрзалізниця" запустила новий міжнародний маршрут Прага - Чоп. Перший рейс вирушив 27 березня.

Тим часом УЗ планує напрацювати оновлені правила перевезення тварин у поїздах.

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Укрзалізниця Угорщина Австрія
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