Укрзалізниця показала, як пасажири зустрічали Новий рік в поїздах: "що в підстаканниках не питали"

Хто хто, а Укрзалізниця не має ні вихідних, ні свят. Точніше, відбуває все це буквально "на ходу", і разом з машиністами і провідниками святкують звичайні пасажири.

Скільки людей зустріло Новий рік в поїздах, і як це було - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Українці в коментарях привітали співробітників залізниці зі святом:

"Що всередині підстаканників - в новорічну ніч не запитували", - підписали кадри, де співробітники УЗ і пасажири зустрічають новий 2023-й рік, загадуючи головне для кожного українця бажання.

За даними перевізника, Новий рік у поїздах Укрзалізниці зустріли тисячі пасажирів, а якщо точніше - 6200.

Раніше ми писали також, що на вокзалі в Києві Укрзалізниця показала сюрприз, який перетворив головний транспортний вузол столиці на свято.

Зазначимо, що нещодавно в УЗ повернули легендарні аксесуари - підстаканники, а асортимент смаколиків поповнився.