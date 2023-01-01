UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Укрзалізниця показала, як пасажири зустрічали Новий рік в поїздах: "що в підстаканниках не питали"

Укрзалізниця показала, як пасажири зустрічали Новий рік в поїздах (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Хто хто, а Укрзалізниця не має ні вихідних, ні свят. Точніше, відбуває все це буквально "на ходу", і разом з машиністами і провідниками святкують звичайні пасажири.

Скільки людей зустріло Новий рік в поїздах, і як це було - дивіться нижче в матеріалі Styler.

За даними перевізника, Новий рік у поїздах Укрзалізниці зустріли тисячі пасажирів, а якщо точніше - 6200.

"Що всередині підстаканників - в новорічну ніч не запитували", - підписали кадри, де співробітники УЗ і пасажири зустрічають новий 2023-й рік, загадуючи головне для кожного українця бажання.

Свято в поїздах Укрзалізниці (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Українці в коментарях привітали співробітників залізниці зі святом:

  • З Новим роком! І дякую за роботу!
  • Працівники Укрзалізниці справжні Герої! Миру і здоров'я Вам, шановні!
  • Дякуємо вам! Ви найкращі! Бажаємо вам миру!
  • Дай вам Бог здоров'я!

Раніше ми писали також, що на вокзалі в Києві Укрзалізниця показала сюрприз, який перетворив головний транспортний вузол столиці на свято.

Зазначимо, що нещодавно в УЗ повернули легендарні аксесуари - підстаканники, а асортимент смаколиків поповнився.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця