Укрзалізниця оновила постіль у потягах. Вже є перші відгуки пасажирів (відео)

Як виглядає нова постіль УЗ

"Нехай ваш сон у вагонах Укрзалізниці буде найсолодшим, а комфорт - найвищим з новою постільною білизною", - написали в УЗ і поділились відео, на якому показали нову постіль.

У компанії зазначили, що екіпірують пасажирські вагони далекого сполучення новою постільною білизною, щоб пасажири прибували вранці сповнені енергії, сил та гарних вражень від поїздки.

Додамо також, що нова постіль буде доступною, як у купе, так і у плацкартних вагонах. При цьому в УЗ наголосили, що процес заміни старої на нову постіль триває, й найближчим часом має відбутись повністю.

Які відгуки пасажирів про нову постіль

Пасажири УЗ зраділи цій новині. Дехто навіть коментує пост із першими відгуками про якість постелі.

"О, я вже їхала з такою постіллю! Так класно, коли матрац не скручується і не сповзає до ранку", - написала одна пасажирка.

Вона також зазначила, що нова постіль штивна і саме завдяки цьому вона не "ковзає".

Відгуки пасажирів на нову постіль від УЗ (скриншот)